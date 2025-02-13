Hayatı bir kabusa döndü... Ünlü sunucuyu bir odaya kilitlediler... Sadece bir saat güneşi görebiliyor

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Tıpkı bir dönem gündüz kuşağının en ünlü yıldızlarından biri olan Wendy Williams'a olduğu gibi...

60 yaşındaki Williams, yaklaşık iki yıla yakın bir süredir karanlık bir girdabın içinde nefes almaya çalışıyor.



Zaten yıllardır farklı sağlık sorunları yaşayan Williams, tıpkı Bruce Willis gibi frontotemporal demans teşhisi alınca hayatı tepetaklak oldu.

İki sene boyunca ortadan kayboldu.

O sürenin sonunda ortaya çıktığında ise kendi inişli çıkışlı hayatından kesitler sunan Where is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgesel için kamera karşısına geçmişti.

Orada da yaşadığı çıkmazı ağlayarak anlatmıştı.

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Bir zamanlar yapılı saçları, makyajlı yüzüyle TV stüdyosunda oturan Williams, o anlarda farklı bir tablo çiziyordu.

Elindeki yastığa sarılmış ve "Ne arkadaşım kaldı ne param" diyerek gözyaşı döküyordu.

BİR ODADA KİLİTLİ TUTULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Her geçen gün de Williams'ın hayatına dair farklı bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Her biri de duyanların, özellikle de onun geçmişini bilenlerin yüreğini titretecek türden üstelik.

Bu konuda çarpıcı bilgiler de TMZ adlı internet sitesi adına Williams ile uzaktan bağlantılı bir röportaj yapan Harvey Levin'den geldi.

Röportajın ardından bir değerlendirme yapan Levin, Williams'ın gerçekten de söylediği gibi bir tür hapishanede yaşadığını anlattı.

Fox News'a konuşan Levin'in söylediğine göre Williams, New York'ta bir bakımevinde kalıyor.

DEMANS OLMADIĞINI İLERİ SÜRÜYOR

Üstelik yine onun iddiasına göre bir odada kilit altında tutuluyor. Günde sadece iki kez yarımşar saatlik sürelerle dışarı çıkıp hava alma hakkı var.

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Daha da ötesinde Weny Williams'ın iletişim olanakları da kısıtlı. Odasında cep telefonu ya da internet bağlantısı yok. Dışarıdan ziyaretçilerle görüşmesine de kısıtlama getirilmiş durumda.

Her ne kadar Williams, hayatını ve parasını kontrol altında tutan vasiden kurtulmak için "Beni bir kez daha muayene etsinler, tetkik yapsınlar. Ben demans değilim" dese de vasisi olan kişi buna yanaşmıyor.

Bundan birkaç ay önce Williams'ın tek oğlu Kevin Hunter Jr, "Bu izolasyon annemi öldürüyor" diyerek ünlü sunucunun durumunu anlatmıştı.

RADYO PROGRAMINA KATILIP DERT YANDI

Wendy Williams, bundan bir süre önce de telefon bağlantısıyla bir radyo programına katılıp orada da hayatından dert yanmıştı.

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Williams, geçen ay The Breakfast Club adlı programa telefon bağlantısıyla konuk oldu. Orada da durumunu gözler önüne seren iç sızlatan açıklamalar yaptı.

Wendy Williams programda maddi açıdan da ne kadar büyük bir zorluk çektiğini saklamadı. Ünlü sunucu "Benim paramı da hapsettiler" diye konuştu.

Vesayetten kurtulmak için çabaladığını belirten 60 yaşındaki Williams, banka hesabında sadece 15 dolar olduğunu vurguladı: "15 dolarım var. Sadece 15 dolar.. Bu ne işe yarar" diye konuştu.

ZORLA İZİN ALIP BABASININ YANINA GİTMİŞTİ

Bu arada demans hastalığı yüzünden New York'ta bir bakımevinde tutulan Williams, ne cep telefonuna ne de bilgisayarına erişim izni olduğunu söyledi. Kendisinin bilişsel engelli olmadığını vurgulayan ünlü sunucu bütün bu olup bitenler yüzünden kendini sıkışmış hissettiğini söyledi.

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Williams "Bilişsel olarak engelli değilim ama kendimi hapishanede hissediyorum" dedi. Ünlü sunucu "İnsanların 80'li ya da 90'lı yaşlarında bulunduğu bir yerde tutulduğunu" da sözlerine ekledi.

Kaldığı yerde sorunlu insanların bulunduğu söyleyen Wiliams, "Onlarla konuşmak benim yapabileceğim bir şey değil" diyerek ne kadar yalnız ve izole bir hayat sürdürdüğünü anlattı.

Williams, geçtiğimiz haftalarda da babasının 94'üncü doğum gününe gidebilmek için büyük bir çaba harcamıştı. Sonunda da iki günlük izin almayı başarmıştı.