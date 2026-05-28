Hayata yeniden onun aşkıyla tutunmuştu… Bir yastıkta 25 koca yıl geçti: Artık biraz yaşlı bir çiftiz!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 13:25

Daha küçücük bir bebekken insanın bakmaya kıyamayacağı bir güzelliği, tatlılığı vardı. Bütün kariyeri boyunca da hep bu güzellikle anıldı hatta çoğu zaman birçoklarının kıskandığı bu güzellik onun laneti oldu.

Brooke Shields kariyerine 1966 yılında henüz 11 aylıkken bir sabun reklamı için fotoğraflarının çekilmesiyle model olarak başladı. Daha sonra Fransız yönetmen Louis Malle'in Pretty Baby (1977) filmindeki rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelecekti.

Filmde Susan Sarandon'ın canlandırdığı bir hayat kadınının kızı olan ve genelevde yaşayan bir çocuğu oynadı. Bu rol, çekimler sırasında sadece 12 yaşında olan Shields için çok sayıda çıplak sahne içeriyordu. Gösteri dünyasının karanlık yüzüyle, bir çocuk yıldız olmanın bedeliyle daha o zamandan tanışmıştı.

The Blue Lagoon (1980) (Mavi Göl) ve Endless Love (1981) (Sonsuz Aşk) filmleriyse adeta uzun kariyerinin doruk noktaları olacaktı.

Gencecik yaşında büyük bir yıldız olmak onun hem bedenini hem de ruhunu çok yormuş, üstelik dışarıdan pırıltılı görünen bu dünyanın zararlarını da çocuk yaşta görmüştü. Tacize uğradı, küçük yaşında yaşadıklarının istismar olduğunu ise yıllar sonra, artık yetişkin bir kadın olduğunda anlayacaktı…

Yaşadığı bu korkunç deneyimlerin etkisiyle yetişkinlik döneminde zorlandı, kurduğu duygusal ilişkilerde sorunlar yaşadı. Shields, 1993’te o yılların en başarılı ve popüler tenis yıldızlarından olan Andre Agassi ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1997’de evlenen çift sadece 2 yıl evli kalıp 1999’da boşandı.

Onun için her şeyi değiştiren ise geçtiğimiz gün 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladığı eşi Chris Henchy ile tanışması olacaktı. Bir yastıkta 25 yılı deviren ünlü çift Hollywood’da nadir görülen bir mutluluğu yaşamaya devam ediyorlar.

Brooke Shields bu önemli dönüm noktasını kutlarken düğünlerinde çekilmiş çok özel fotoğraflardan birkaçını Instagram hesabında paylaştı ve kocasına "Çeyrek asır... Bu bizi yaşlı bir evli çift mi yapıyor?" diye seslendi.

60 yaşındaki Shields ve 62 Henchy 1999'da tanıştılar ve 2000'de Meksika'da nişanlandılar.  2001’de evlenen çiftin artık boylarını aşmış olan 23 ve 20 yaşında Rowan ve Grier adında iki kızları var.

Brooke Shields için yapımcı eşi Chris Henchy onu gençlik yıllarının ve kariyerinin en parlak dönemlerinin lanetinden kurtaran kişi oldu. "Bence sürekli olarak sorunları tartışmanız gerekiyor, yoksa sorunların büyümesine izin vermiş olursunuz. Ve eşinizin büyümesine ve değişmesine uyum sağlamaya istekli olmalısınız” sözleriyle evliliklerindeki mutluluğun sırrını anlatan güzel yıldız evliliği boyunca eşinin aklını okuyabileceğini varsaymak yerine, bir şey onu rahatsız ettiğinde sesini çıkarmayı öğrendiğini de söylüyor.

Brooke Shields 2005 tarihli anı kitabında "Chris'e aslında 1999'da, daha tanıştığımız gün aşık olduğuma inanıyorum, ama bunu ona asla söylemem!" demişti.

Brooke Shields kendisini dengelemekte ve bugün olduğu kişi haline gelmesinde desteğinin çok önemli olduğunu söylediği eşiyle en büyük mutluluk kaynaklarından birinin birlikte gülmek ve kahkaha atmak olduğunun altını çiziyor ve "Beni güldürdü ve sürekli güldürüyor ve hiçbir şeyi çok ciddiye almıyor, bu yüzden eskiden yaptığım gibi sürekli saklanmaya çalışmıyorum” diyor.

