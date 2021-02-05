Hep gülen gözlerle baktın hayata... Hüner Coşkuner'in ardından

SİBEL CAN

Çok üzgünüm. Hep gülen gözlerle baktın hayata... Mekanın cennet olsun melek kalpli Hüner.

MEHMET ALİ ERBİL

Temiz kalpli arkadaşım, nurlar içinde yat.





DEMET AKALIN



Beraber çalıştığım en tatlı solistti... O kadar istemiştim programa, nasip olmadı... Ne takılırdı bana kulise girip, ahh ahh yalan dünya....





SAFİYE SOYMAN

Kahroldum üzüntüden, İnanamadım... Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim. Daha yeni şimdi duydum olamaz, böyle bir şey. Gencecik kadın... Sesi güzel, kendi güzel, ruhu güzel. Mekanın cennet olsun... Of of... Ailesine sabır versin, sevenlerinin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun

MUAZZEZ ERSOY

Rabbim Ailesine sabırlar versin; üzerine nurlar yağsın dilerim

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

Ünlü sanatçı yıllar önce CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında 'Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

SON ARZUSU PİLAV

Kanserle mücadelesine yenik düşen Hüner Coşkuner'in ablası, Uçankuş TV'de katıldığı programda, sanatçının ölmeden önceki son isteğini anlattı.

Kardeşinin dün sabah 5'te entübe olduğunu anlatan Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. 'Bana yemek vermiyorlar. Pilav yap bana gel. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın' dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.

"HASTALIĞINI BASINDAN SAKLADI"

Ünlü sanatçının 10 aydır kanserle mücadele ettiğini kaydeden abla, şunları söyledi: "Hastalığı aniden çıktı. Yeni bir kaset çıkarması için evde stüdyo kurduk. Çekimleri yapıldıktan sonra ağrım var dedi. Hastaneye gittik, safra kesesi ameliyatı oldu fakat kendisine gelemedi. Türkiye'nin en büyük doktorları ameliyatını yaptı, sırtındaki kitleleri aldılar. Hastalığını basından, akrabalarından sakladı. Ancak yarım saat evvel canını teslim etti. Kedileri vardı, bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları vardı. Bunlara bakılması vasiyetiydi."

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.





Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü büyük ilgi görmüştü. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

HÜNER COŞKUNER ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)

Sakın Dönme Geriye (1989)

Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

Gidemezsin (1991)

Haydi Tut Ellerimi (1992)

Gidiyor (1993)

Olamaz (1994)

Bir Evcilik Oyunu (1995)

Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

Ben Ölürüm (1998)

İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

Klasikler 2 (2000)

Vurgunum Sana (2002)

Geleceksen Gelme Yar (2005)

Nerede (2007)

Klasikler 3 (2009)

Güle Güle Git (2011)

Yeşilçam Klasikleri (2013)

Seni Acele Görmem Lazım (2015)