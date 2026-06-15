Hayat onun için çok hızlı aktı… 21 yaşında evlendi, 22 yaşında kızını evlat edindi… Çok merak edilen soruya cevap verdi: Bir gün doğum da yapacağım

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Dünya çapında şöhret kazandıktan sonra çıktığı kırmızı halılarda, katıldığı davetlerde fazla makyaj yapıp yaşından çok büyük görünmeye çalışmakla, yetişkin kadın giysileri giymekle suçlanmaya başlayan ünlü oyuncu bunlara kulak tıkamayı bildi.

Kendi yaşıtı bir ünlüyle sevgili olduktan sonra çok kısa sürede nişanlanan ve akranları henüz uzun soluklu ilişkiler kurmakta bile zorlanırken evlilik kararı alıp görkemli bir düğün yapan genç yıldız annelik konusunda da elini çabuk tutmuştu.

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Efsane şarkıcı Jon Bon Jovi’nin model oğlu Jake Bongiovi’yle 2024’te evlenen Millie Bobby Brown ertesi yıl ilk kez anneliği de tatmıştı.

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İki genç yıldız hayranlarına hiç beklenmedik bir sürpriz yaparak evlat edinmeyi seçmişti.

Ağustos 2025’te sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla "Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kız bebeğimizi kucakladık. Ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne huzur ve gizlilik içinde başlamaktan dolayı çok heyecanlıyız." diyen genç çift henüz kızlarının ismini açıklamış ya da yüzünü göstermiş değiller.

22 yaşındaki Stranger Things yıldızı, bu hafta Kylie Kelce'nin Not Gonna Lie podcast'ine konuk oldu ve annelik macerası hakkında konuştu.

Millie Bobby Brown her zaman evlat edinmeyi planladığını açıklarken bunun aslında çocukluk hayallerinden biri olduğunu da itiraf etti. Küçükken oynadığı bebekleri de evlat edinmiş gibi oynadığını, hepsini evlatlık çocukları gibi sevdiğini ve hayal kurarken kendini hiç hamile hayal etmediğini söyleyen Millie Bobby Brown aslında kızını evlat edinirken bu hayalini gerçekleştirmişti.

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Yıldız oyuncu hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birini de bu yayında cevapladı ve bir gün biyolojik bir çocuk sahibi olmayı planladığını da açıklığa kavuşturarak: "Bunu istemediğim için değil. Umarım bir gün bu benim geleceğimde olur" dedi.

Millie Bobby Brown’u bu konuda en çok etkileyen şeylerden biri de okulda aldığı eğitim olmuştu. "Sosyal hizmet derslerimde evlat edinme konusunu çok sevdim... Çok anlamlı ve önemliydi. Sonra da biyolojik anne olmanın ve bu yolculuğun ne anlama geldiğini öğrendim." diyen ünlü oyuncu böylece bu iki deneyimi de yaşamaya karar vermişti.

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Brown, "Bu yüzden ben, eşim ve ben bu hikâyenin ve bu yolculuğun nasıl göründüğüne odaklanmak için çok zaman ayırdık. Ve sonra da yola koyulduk." dedi. Genç çift evlenir evlenmez bu yolculuğa hemen çıkmak istediler ve evliliklerinin birinci yılı dolunca kızlarını hayatlarına kattılar.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi bugüne kadar kızlarının yüzünü göstermeyip ismini de gizli tuttular ancak dikkatli hayranları sosyal medya paylaşımında taktığı küçük isim levhalı kolyeyi fark ettikten sonra çiçeği burnunda annenin kızına Ruth adını verdiğini öne sürdüler.

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Birçok hayranı zaten bu ismin genç yıldız için öneminin farkında: Ruth, Millie Bobby Brown’nun hayatında önemli bir yeri olduğunu söylediği sevgili merhum büyükannesinin adı.