Hayat ona hiç acımadı… Önce gencecik kocası kanserden öldü… Tam mutluluğu yeniden bulmuşken kez de hiç sarılamadığı bebeğini kaybetti

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Tom ve Kelsey Parker’ın hayatı 2020’de aldıkları korkunç haberle tepetaklak oldu.

Tom Parker’a beyin tümörü teşhisi konmuştu. Hem de bu acı haberi hayatının aşkıyla 2018’de evlendikten sadece 2 sene sonra almıştı.

HAYATININ AŞKINI GENÇ YAŞINDA KAYBETTİ

Ameliyatla alınamayacak kadar riskli bir bölgede bulunan tümör çocukları için yaşama tutunmaya çalışan ünlü şarkıcıyı 2022’de, daha 33 yaşındayken hayattan kopardı.

Tom Parker gencecik yaşta ölünce karısı Kelsey Parker geride iki çocuğuyla yapayalnız kaldı.

Kelsey Parker büyük aşkı Tom Parker'ı kaybettikten sonra iki küçük çocuğuyla bu hayatta bir başına kalmıştı

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Genç kadın aylarca ölen kocasının ardından gözyaşı döktü, iki küçük çocuğuna babalarının öldüğünü ve bir daha geri gelmeyeceğini kabullendirmek zorunda kaldı.

Bu süre boyunca da yaşadığı büyük üzüntüyü ve çektiği acıyı Tom Parker’ın hayranlarıyla paylaştı, içini döktü hatta bu konuda bir de kitap yazdı.

HAYATINA YENİ BİR AŞK GİRİNCE HERKES ONA KIZMIŞTI

Kelsey Parker kocası Tom Parker’ı kaybettikten sonra hayatına yeni bir aşk girmesine büyük tepki gösterip onu eleştiri oklarının hedefi yapan da onun hayranları oldu.

Kocasının anısına saygısızlık yapmadığını, onun da kendisinin yalnız kalmasını istemeyeceğini anlattı Kelsey Parker. Tom Parker ölmeden önce karısına kendine yeni bir hayat kurmasını söylemiş, mutlu olmaya çalışmasını istemişti.

Tom Parker'ın dul eşinin yeniden aşık olması Tom Parker'ın ve The Wanted grubunun hayranlarını kızdırmıştı

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Kelsey Parker aşkı yeniden Will Lindsay’le buldu, onu çocuklarıyla tanıştırdı, hayatının içine kattı. Ve uzun süre sonra yüzü yeniden güldü.

YENİDEN ANNE OLACAK, HAYATA YENİDEN BAŞLAYACAKTI

Ve Kelsey Parker bir süre sonra hamile olduğunu, üçüncü kez anne olacağını büyük bir sevinçle duyurdu.

Yapılan eleştirilere kulaklarını tıkanan genç kadın artık yeni bir aile kurup hayatına yeniden devam etmek isterken hayat ona bir kez daha acı bir oyun oynayacaktı…

Karnı iyice büyümüş, doğum yapmasına az kalmıştı. Son kez hamilelik pozları veriyor, doğacak bebeğini hasretle bekliyordu.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA BİLE ALAMADAN KAYBETTİ

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Haziran ayında gelen haber Tom Parker ve Kelsey Parker’ı tanıyan ve trajedilerine tanık olan herkesi yıkıp geçecekti. Kelsey Parker ölü doğum yapmış ve bebeğini daha ona sarılamadan kaybetmişti.

Kelsey Parker kendine yeni bir yaşam kurdu, yeniden anne olmayı büyük bir mutlulukla beklerken bebeğini kaybederek bir kez daha yıkıldı

Phoenix Parker-Lindsay adını vereceği oğlunun ölü doğduğunu duyuran Kelsey Parker Instagram’dan bir paylaşım yaparak bebeğinin ölü doğduğunu “Sen sonsuza dek sevileceksin oğlum. Uyuyarak doğdun, uyanmadın” diyerek acı sözlerle duyurmuştu.

Yaşadığı bu büyük acıdan sonra ortadan kaybolan ve sessizliğe gömülen Kelsey Parker en sonunda yeniden paylaşım yaptı.

Kelsey Parker aldığı eleştirilere cevaben “Evimiz çok fazla üzüntüyle doluydu ama şimdi mutlulukla dolu, çocuklar bunu her şeyden çok hak ediyor. Çok şey yaşadılar, iyileşmek için adımlar attığımızı hissediyorum ama diğer kadınların da devam etmenin sorun olmadığını hissetmelerini istiyorum, bu Tom'a olan sevgimden hiçbir şey eksiltmiyor” demişti

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SUSKUNLUĞUNU EN SONUNDA BOZDU

Acılı anne Instagram'da erkek arkadaşı Will ve çocukları altı yaşındaki Aurelia ve dört yaşındaki Bodhi’yle bir tatil yerinden denize bakarken çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaştı.

Kelsey Parker bebeğini kaybettikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış, nu tanıyıp sevip destek olanlara "Çok sayıda güzel mesaj ve içten dilek almadan önce, söyleyeceğiniz ve paylaşacağınız her şey için gerçekten minnettar olduğumu söylemek istedim. Ancak haberler bu kadar acı vericiyken, bir aile olarak bu yıkıcı ve dünyayı sarsan haberi sindirmemiz için bize alan ve zaman verilmesini gerçekten istiyorum. Hepinizi seviyorum ve anlayışınız için teşekkür ederim” demişti.

Kelsey Parker yaşadığı büyük trajedinin ardından suskunluğa gömüldükten uzun süre sonra Instagram'da paylaşım yaptı

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Eşi Tom beyin kanseriyle mücadelesini kaybettikten sonra yıkılan Kelsey Parker geçen yıl Will Lindsay ile aşkı yeniden bulmuş ve geçen yılın eylül ayında ilişkilerini duyurmuştu.

Bu yüzden de birçok kişiden olumsuz tepkiler alan hatta internet trollerinin hedefi haline gelen Kelsey Parker “Üç yıl geçti, bu Tom'un ölümünün üçüncü yıl dönümü ve sanki insanlar hayatıma devam ettiğim için suçluluk duymamı istiyor. Her zaman suçluluk duyacağım ama asıl zor olan Tom'un artık burada olmaması, peki insanlar benden ne yapmamı istiyor?” diye isyan etmişti.