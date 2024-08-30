Hayallerindeki kadını aldattı, şimdi yalvarıyor: Bir umut ver, aşkımız yarım kalmasın!

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Ama genç aşıkların mutluluğu bir ihanetle gölgelendi. Genç adam, duygularına söz geçiremedi ve nişanlısını aldattı. Üstelik bunun ardından hakkında bir değil birkaç aldatma söylentisi yayıldı. Tabii ki hayatını ona adayan genç kadın yıkıldı ve ilişkisini bitirdi.

Şimdi genç adam yaptığı hatayı kabullendi ve nişanlısının kendisine dönmesi için elinden geleni ardına koymamakta kararlı. Ama görünüşe göre bu o kadar kolay olmayacak...

YAPTIĞI KAÇAMAK İLİŞKİYİ YIKTI

Bu kırık aşk öyküsünün kahramanları, kamera karşısına geçtiği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmayla tanınan 25 yaşındaki Molly Mae Hague ile boksör nişanlısı Tommy Fury.

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Genç çift, bir süredir mutlu bir aşk yaşıyordu. Fakat işler Fury'nin attığı yanlış bir adımla sarpa sardı.

Tommy Fury, Makedonya tatili sırasında nişanlısı Molly Mae'yi, 20 yaşındaki Danimarkalı Milla Corfixen adlı genç bir kadın ile aldattı. Bunun ardından büyük bir hayal kırıklığına kapılan genç kadın nişanlısından ayrılmaya karar verdi.

Ama görünüşe göre Tommy Fury, yaptığı hatanın farkında ve yuvasını kaybetmek istemiyor. Bunun için de elinden geleni yapmakta kararlı.

'BÖYLE BİTECEĞİNİ HAYAL BİLE ETMEMİŞTİM'

İhaneti hazmedemeyen Molly Mae Hague, geçtiğimiz 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada nişanlısından ayrıldığını duyurdu. Kalp kırıklığını da "Bu hikayenin hem de böyle bir şekilde biteceğini hayal bile etmemiştim" sözleriyle ifade etti.

Genç kadın bu ihanet üzerine nişanı bozdu.

Fakat ünlü boksör, yaptığı hatanın farkına vardı ve ona bu acılı kabusu yaşattığı için çok pişman. Şimdi yapmak istediği bir şey var: Nişanlısına kendini affettirmek ve aralarındaki aşk ateşini yeniden yakmak.

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AŞK ATEŞİNİ YENİDEN YAKMAK İSTİYOR

Fury'ye yakın kaynaklar bu konuda "Tommy, Molly'yi kaybettiği için yıkıldı. Onu her zaman hayallerinin kadını olarak görüyordu. Bu yüzden ilişkinin bitmesinden dolayı derin bir pişmanlık duyuyor" diye konuştu.

Kaynakların söylediğine göre Tommy Fury'nin tek istediği Molly Mae'nin hissettiği büyük acıyı onarmak ve onun güvenini yeniden kazanmak.

Genç çiftin sonu ne olur, barışırlar mı yollarını tamamen ayırırlar mı bilinmez ama yine çifte yakın kaynaklara bakılırsa Molly Mae Hague, kendisine ihanet eden sevgilisine barışma konusunda herhangi bir umut vermiş değil.