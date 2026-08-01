Hep hayâl ettiği gelinliği sonunda giydi: Boynundan ayaklarına kadar dantele büründü

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Nikah da genç kadının gelinliği de şık ama gayet sadeydi. Herkes törenin bu şekilde bittiğini, iki gencin yeni hayatlarına bu gösterişsiz nikahın ardından başlayacağını sandı.

Ama öyle olmadı... Nikahın üzerinden neredeyse bir ay geçmişti ki bu kez genç kadın, bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

Ardından da çiçeği burnunda kocasıyla birlikte dostlarını ağırladığı bir parti verdi.

Görünüşe göre "altın vuruşu" en sona saklamıştı. Bütün bunlara noktayı da ünlü bir modacının imzasını taşıyan tepeden tırnağa dantel bir gelinlik giydiği bir düğünle koydu.

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Bu mutlu hikayenin kahramanları, daha küçücük bir çocukken Vogue Enfants tarafından " dünyanın en güzel kızı " seçilen Fransız model ve iş kadını Thylane Blondeau ile DJ Ben Attal.

25 yaşındaki Blondeau ile 29 yaşındaki Attal, haziran ayında Paris'te kıyılan bir nikahla resmen hayatlarını birleştirdi.

O törende Thylane, Eva Bouskila imzalı sade bir gelinlik, Ben ile klasik bir takım elbise tercih etmişti.

Thylane ile Ben, evlilik törenlerine ve kutlamalarına son noktayı ise Güney Fransa'daki, Chateau Diter'de koydu.

Milyarder İngiliz iş insanı Patrick Diter'a ait olan bu gösterişli malikane, Toskana tarzı bir mimariye sahip. 17 dönümlük bir arazide yer alan mülkün, 18 süiti, iki helikopter pisti, tuzlu su havuzları, bakımlı İtalyan bahçeleri, bir Ortaçağ manastırı ve mahzenleri bulunuyor.

Bu mekanı bir düğün ya da etkinlik için kiralamanın başlangıç fiyatı 17 bin sterlin. İşin içine özel dekorasyon ve süslemeler de girince fiyat artıyor.

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Thylane Blondeau ile Ben Attal'ın düğününü yapıldığı mekanı kısaca böyle anlattıktan sonra gelelim güzel geline.

Düğününde çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaşan Thylane Blondeau, bu özel günü için Miu Miu imzalı bir gelinlik geldi.

Genç kadının bedenini tamamen saran gelinliğin en önemli özelliği ise tepeden tırnağa dantel olmasıydı.

Blondeau, gelinlikle çekilen pozlarına yer verdiği paylaşımında bunun "hayallerinin gelinliği" olduğunu belirtti.

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Gelinliğin, kenar kısımları yine dantellerle süslü olan uzun kuyruğu ve aynı şekildeki duvağı da gayet sade ve şıktı.

Thylane Blondeau'nun, nişanlısı Ben Attal ile evlendiği gelinliğin kesimi ise deniz kızlarını andırıyordu. Üst kısmı dar olan gelinliğin dizden aşağıda kalan bölümü ise giderek genişliyordu.



Düğün töreninin ardından Blondeau, kendisine pek yakışan gelinliğini, fildişi renginde ipek bir elbiseyle değiştirip geceye o şekilde devam etti.