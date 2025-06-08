Hayallerindeki film, hayatının kabusu oldu.. 'Yere düştüm ve tam o anda boyun kemiğimin kırılma sesini duydum'... Set kazası felçli bıraktı

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Yüksekten yere çakıldı... Kendi anlattığına göre yere çarptığı anda boyun kemiğinin kırılma sesini duydu...

Zaten o andan sonra da hayatı değişti... Gencecik yaşında boyundan aşağısı felç oldu ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

HARRY POTTER'DA DANIEL RADCLIFFE'İN DUBLÖRÜYDÜ

Bu trajik öykünün kahramanı Harry Potter serisinde Daniel Radcliffe'in dublörlüğünü yapan David Holmes.

Bugün 44 yaşında olan Holmes, 2009 tarihli Harry Potter: The Deathly Hallows: Part 1 adlı filmde görev alıyordu.

Bir dövüş sahnesi çekilecekti. Öncesinde de prova gerekti. İşte o prova sahnesinde başına bu korkunç kaza geldi. Düşüp boyun kemiğini kırdı...

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Şimdi hayatının geri kalanını felçli bir birey olarak geçirmeye mahkum. Artık tekerlekli sandalyede yaşıyor ve ellerini çok kısıtlı bir şekilde kullanıyor.

'EN BÜYÜK HEDİYE HAYATTA KALMAK'

David Holmes, Mamamia's No Filter adlı bir podcast yayınına konuk oldu ve yaşadıklarını anlattı.

Genç adam başına gelen bütün bu talihsizliklere rağmen yine de hayata olumlu yanından bakmakta kararlı.

Holmes, her ne kadar o kazanın ardından hayatı geri dönüşsüz şekilde kısıtlansa da "hayatta kalmanın büyük bir hediye" olduğunu düşünüyor söylediğine göre...

Başına gelen bu korkunç kaza ve yıkıcı sonuçları her şeye rağmen onun için sürekli almaya devam ettiği bir hediye.

HENÜZ 17 YAŞINDAYKEN DUBLÖR OLARAK SEÇİLMİŞTİ

David, henüz 17 yaşındayken Harry Potter serisinde Daniel Raddcliffe'in dublörü olarak seçildi. Çünkü ufak tefek yapısı onun o sırada 11 yaşında olan Raddcliffe'in dublörü olmasına uygun bir hale getirmişti.

David Holmes, Harry Potter setinde yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştı.

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Ama son çalışma gününde onu bir makaralı sisteme bağlayarn tel aniden koptu ve David de yere çakıldı. Zaten o anda da felç oldu.

David Holmes, hemen bir omurilik tedavi merkezine götürüldü. Orada yıllarca tedavi gördü.

Başına geleni programda David Holmes "Omuriliğim göğüs kafesimin başlangıcından hemen önce C67omurundan ayrıldı" diye anlattı. .

16 yıl önce geçirdiği bu kazanın onu yürümeye yeni başlayan savunmasız bir çocuk haline dönüştürdüğünü de ekledi sözlerine.

KENDİ KENDİNE YEMEK BİLE YİYEMEDİ

O dönemde yemeğini kendisi yiyemedi, giysilerini kendisi giyemedi, duşunu bile kendi başına alamadı. Başkalarına bağımlı hale geldi kısacası.

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O bütün bunları yaşarken de Harry Potter serisinin bazı genç oyuncuları hiç yalnız bırakmadı onu... Özellikle de Daniel Raddcliffe…

Hatta Raddclifee, Holmes'un hayatını konu alan The Boy Who Lived adlı belgesele büyük destek verdi.

'SEVDİKLERİMİN GÖZLERİNDEKİ BAKIŞ EN ACISIYDI'

David Holmes'u bu başına gelenlerden sonra en çok etkileyen yakınlarının ona bakışlarındaki o acıma ve üzüntü hissiymiş..

"Boynunuzu kırmanın yarattığı en büyük acı sizi sevenlerin gözlerindeki o bakış" diye anlattı durumu.

David Holmes, başına gelenleri ve yeni hayatını çoktan kabullenmiş durumda. Bunu da "Boynunuz kırılsın ya da kırılmasın hayat zor. Ben bu dersi 25 yaşında aldım. Bu durum, bana minnettarlık hissini öğretti, bu hisle barışmamı sağladı" diyerek anlattı bunu da.

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Bundan 10 yıl sonra nerede olacağını bilmediğini sözlerine ekledi David Holmes. Bunun için de yapmak istediği hayatta anın keyfine varmak.

HAYATI BELGESELE DÖNÜŞTÜ:Film setinde geçirdiği kaza sonucu hayatı tersine dönen dublör David Holmes'un hayatı bir belgesele dönüştü. The Boy Who Lived adlı bu belgeselin yapımcılarından biri de David Holmes'un aynı zamanda yakın arkadaşı olan Daniel Radcliffe. Ünlü oyuncu bu şekilde kendisi yerine zorlu bir sahnede oynamaya hazırlanırken kaza geçirip hayatı değişen arkadaşına da gönül borcunu ödemiş oldu böylece.





David Holmes daha önce Independent'e verdiği röportajda Daniel Radcliffe'i ne zaman hareket ederken görse kendisinin de eskisi gibi hareket edebildiği hissine kapıldığını söyledi.