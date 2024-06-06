'Hayallerimdeki kocayla evlendim' demişti... Duvağı çerçeve içinde evinin duvarına asılı!

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Evlenenler bu kadar ünlü olunca elbette gelinin üzerindeki kıyafet de uzun uzun masaya yatırıldı. Bugün üzerinden iki yıl geçti, o gün hayatlarını birleştiren çift çoluk çocuğa karıştı ama söz konusu düğün hala tarihin tozlu sayfalarına karışmadı.

Romantik bir ortamda gerçekleşen düğünün kahramanlarından olan gelin de geçtiğimiz ayın son haftasında ikinci evlilik yıl dönümünü bir sosyal medya mesajıyla kutladı.

Üzerinden bir hafta geçmişti ki bu kez de çok konuşulan düğünündeki bir ayrıntıyı yine sosyal medya sayfasından paylaştı.

DUVAK EVİNİN DUVARINDA ASILI

İki yıl önce yaz aylarına damgasını vuran bu düğünün kahramanlarından biri Kourtney Kardashian, diğeri de müzisyen kocası Travis Barker.

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2022'de önce bir Vegas nikanı, ardından İtalya'nın en romantik yerlerinden biri olarak bilinen Portofino'da düzenlenen nikahla Travis Barker ile evlenen Kourtney Kardashian, Instagram sayfasından gelinliğiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntı paylaştı.

Ama ondan bir hafta önce de evlilik yıl dönümlerini kutlamak amacıyla bir paylaşım yaptı Kourtney Kardashian.

45 yaşındaki dört çocuk annesi Kourtney Kardashian, o özel günde çekilen fotoğraflarını paylaşıp "İki yıl önce hayallerimdeki kocayla evlendim" diye yazdı.

Ondan bir hafta sonra da nikahında giydiği gelinliğin bir küçük versiyonunun çerçeve içinde evindeki duvara astığını gözler önüne serdi.

ÜNLÜ MODA FİRMASINDAN DÜĞÜN HEDİYESİ

Kardashian, üzerinde "aile, sadakat ve saygı" yazılı duvağının önünde çekilen bir dizi fotoğrafını bir öpücük ikonu eşliğinde sosyal medyadaki 223 milyon takipçisinin beğenisine sundu.

Kourtney Kardashian'ın, 2022 yılında Travis Barker ile evlendiği törende giydiği gelinliğin en dikkat çeken parçası da bu duvaktı zaten.

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Kardashian o gün eski zamanlarda İtalya'da giyilen iç çamaşırlarından esinlenen mini etekli bir gelinlik giymişti.

Duvağı ise son derece gösterişliydi. Ünlü yıldızın gelinliğini tasarlayan Dolce& Gabbana, ona bu gösterişli duvağın bir kopyasını çerçeveleterek hediye etti.

Kourtney Kardashian da bu değerli anıyı Travis Barker ile birlikte yaşadığı evin bir duvarına astı. Sonra da önüne geçip verdiği bir dizi pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

ESKİ İLİŞKİSİNDEN ÜÇ TANE ÇOCUĞU VAR

Kourtney Kardashian, bundan yıllar önce en çok konuşulan ilişkisini Scot Disick ile yaşadı. O sırada üç tane çocuk sahibi olmalarına rağmen eski çift evlenmeye hiç yanaşmadı.

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Kardashian daha sonra bazı ilişkiler yaşasa da bunlar çok uzun ömürlü olmadı. En sonunda da Blink 182 grubunun bateristi Travis Barker ile aşk yaşamaya başladı.

Çift, 2022 yılında İtalya'da evlendi. Kardashian ile Barker'ın ilk ortak bebeği de geçen yıl dünyaya geldi. Anne karnında bir operasyon geçiren minik Rocky, geçen yılın aralık ayında ailesine katıldı.