KocasÄ± gÃ¶zÃ¼nÃ¼ doÄŸduÄŸu topraklara dikti.. En bÃ¼yÃ¼k kabusuyla yÃ¼zleÅŸiyor: YavrularÄ±mÄ± benden koparacaklar

AmerikalÄ± bir oyuncu olarak yÄ±llarca ÅŸÃ¶hret peÅŸinden koÅŸmuÅŸtu.. Sonunda Suits dizisiyle adÄ±nÄ± duyurup daha fazlasÄ± iÃ§in Ã§abalar haldeyken Prens Harry ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±..

Her ne kadar kendisi Ä°ngiliz kraliyet ailesi hakkÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey bilmediÄŸini sÃ¶ylese de bazÄ± dedikodulara gÃ¶re aslÄ±nda onunla tanÄ±ÅŸmayÄ± Ã§oktan aklÄ±na koymuÅŸtu.Â

YENÄ° HAYATIN YENÄ° SORUNLARI

Her ne olursa olsun sonunda Markle ile Harry 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n 19 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. Ama hayatlarÄ± sadece iki yÄ±l Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iÃ§inde geÃ§ti.

2020 yÄ±lÄ±nda ailedeki resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra her ÅŸey onlar iÃ§in deÄŸiÅŸti. Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± Archie'den sonra ABD'de kÄ±zlarÄ± Lilibet doÄŸdu.

Bu sÃ¼reÃ§te Harry'nin ailesiyle arasÄ± iyice aÃ§Ä±ldÄ±.. AÄŸabeyi William onunla hiÃ§ konuÅŸmaz oldu. BabasÄ± da Londra'ya gittiÄŸinde kÄ±sa sÃ¼relerle oÄŸlunu kabul etti.

DiÄŸer yandan Meghan ile Harry'nin evliliÄŸinin Ã§ok da iyi gitmediÄŸi yolunda sÃ¶ylentiler de bitmek bilmiyor... AdÄ±m attÄ±klarÄ± iÅŸler baÅŸarÄ±sÄ±z oldu, Harry; TV ekranlarÄ± iÃ§in program hazÄ±rlayan karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde kaldÄ±.





Ã‡OCUKLARININ EÄžÄ°TÄ°MÄ° Ã‡Ä°FT ARASINDA GERÄ°LÄ°M YARATTI

Derken ÅŸimdi de Sussex Ã§ifti ile ilgili baÅŸka bir sÃ¶ylenti dolaÅŸÄ±yor ortada.

Buna gÃ¶re Meghan Markle ile Prens Harry arasÄ±nda yepyeni bir sorun var. Bu olup bitenler de Meghan'Ä± kelimenin tam anlamÄ±yla Ã§ileden Ã§Ä±karÄ±yor.

Ä°ddialara gÃ¶re Prens Harry, aslÄ±nda Ã¼lkesine dÃ¶nmek iÃ§in can atÄ±yor... Ä°Ã§ine doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ±, oradaki dostlarÄ±nÄ± kÄ±sacasÄ± her ÅŸeyini Ã¶zlÃ¼yor.

Daha da Ã¶tesinde iki Ã§ocuÄŸu Archie ile Lilibet'in de Ä°ngiltere'deki iyi okullarda eÄŸitim gÃ¶rmesini istiyor.

Ä°ÅŸte Sussex Ã§iftinin arasÄ±ndaki yeni gerilimin kaynaÄŸÄ± da bu.





HARRY Ã‡OCUKLARININ KENDÄ° ÃœLKESÄ°NDE OKUMASINI Ä°STÄ°YOR

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Harry, oÄŸlu Archi ile Lilibet'in, eÄŸitimlerini Ä°ngiltere'de gÃ¶rmesi konusunda son derece kararlÄ±. Gerekirse onlarÄ± alÄ±p Ã¼lkesine geri dÃ¶nmeyi bire gÃ¶ze almÄ±ÅŸ durumda.

Meghan Markle ise onun bu konudaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e dehÅŸete kapÄ±lÄ±yor.

Zaten ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ±ndan bu yana kocasÄ±nÄ±n, ailesiyle arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmesi en bÃ¼yÃ¼k kabusuyken bu yeni durum Meghan'Ä±n korkularÄ±nÄ± kat kat artÄ±rÄ±yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sussex Ã§iftinin Ã§ocuklarÄ± 6 yaÅŸÄ±ndaki Archie ile 4 yaÅŸÄ±ndaki Lilibet, Montecito'da evlerine yakÄ±n bir anaokuluna gidiyorlar. Ama BabalarÄ± Harry, onlarÄ±n kendi Ã¼lkesinde eÄŸitim gÃ¶rmeleri taraftarÄ±.

GERÄ° DÃ–NME ARZUZU KAMÃ‡ILANDI

Bu arada Harry'nin Ä°ngiltere'de kendisine ve ailesine kraliyet ailesinin diÄŸer Ã¼yelerine benzer koruma verilmesi talebi mahkeme tarafÄ±ndan reddedilse de Ä°Ã§ Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bu konuyu bir kez daha gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu ayrÄ±ntÄ± da Harry'nin, Ã¼lkesine dÃ¶nmesi konusundaki arzusunu kamÃ§Ä±ladÄ±.

Her ne kadar onun hayali bu olsa da karÄ±sÄ± Meghan Markle, ABD'den ayrÄ±lmak istemiyor.

Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynak "Harry, ABD'yi tamamen reddetmiyor. Ama Ä°ngiltere'de gÃ¶recekleri eÄŸitimin, iki Ã§ocuÄŸuna Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsatlar sunacaÄŸÄ±na inanÄ±yor. Bu yÃ¼zden de bu konuda Ä±srarcÄ±" diye anlattÄ± durumu.

Harry tÄ±pkÄ± kendisi gibi iki Ã§ocuÄŸunun da Eton ya da onun kadar iyi bir okulda okumasÄ±nÄ± istiyor.





MEGHAN'IN EN BÃœYÃœK KORKUSU: HARRY'NÄ°N AÄ°LESÄ°YLE ARAYI DÃœZELTMESÄ°

DiÄŸer yandan Meghan ise bu konudaki Ä±srarÄ±yla kocasÄ±nÄ±n kendisini oyuna getirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Kendisiyle hiÃ§ konuÅŸmadan aldÄ±ÄŸÄ± bu kararla ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan donup kalmÄ±ÅŸ durumda iddialara gÃ¶re.

KÄ±sacasÄ± Meghan, iki Ã§ocuÄŸunun Ä°ngiltere'de okumasÄ± fikrine kelimenin tam anlamÄ±yla hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±.

DiÄŸer yandan Harry'nin, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°ngiltere'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette bu konu hakkÄ±nda bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla konuÅŸtuÄŸu da belirtiliyor.

Onun dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi oÄŸlunun ve kÄ±zÄ±nÄ±n, kuzenleri George, Charlotte ve Louis'nin yaÅŸayacaÄŸÄ± deneyimlerden mahrum kalmamasÄ± gerektiÄŸi.

Â

BU KONUDAKÄ° FÄ°KRÄ°NÄ° ÃœNLÃœ ÅžARKICIYA DA ANLATMIÅž

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu konuda Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Joss Stone bile bir yorum yapmÄ±ÅŸtÄ±. Kendisi de bir sÃ¼re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD, Nashville'den Ä°ngiltere'ye dÃ¶nen Stone, Harry ile bu konuda konuÅŸtuÄŸunu anlattÄ±.

Sonra da "Harry ile Ä°ngiltere'deki eÄŸitim sisteminin ne kadar harika olduÄŸunu konuÅŸtuk" dedi.

Stone "Harry'nin de bunu sÃ¶ylemesine sevindim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim de Ä°ngiltere'ye dÃ¶nme nedenimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n daha iyi bir eÄŸitim almasÄ±ydÄ±" diye konuÅŸtu.

Bu arada Prens Harry de arasÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu ailesiyle yeniden sÄ±cak iliÅŸkiler kurmak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

Ã‡OCUKLARININ KENDÄ°SÄ°NDEN KOPARILMASI EN BÃœYÃœK KABUSU

Zaten Meghan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k korkusu da bu. KocasÄ± Harry, eÄŸer ailesiyle arasÄ±nÄ± yeniden dÃ¼zeltir hele Ä°ngiltere'ye dÃ¶nme isterse bu durumda kendini bÃ¼yÃ¼k bir yenilgiye uÄŸramÄ±ÅŸ hissedecek iddialara gÃ¶re.

DiÄŸer yandan eÄŸer Harry, iki Ã§ocuÄŸunu Ä±srarla Ä°nglitere'de okutmak isterse onlardan kilometrelerce uzakta olmak da Meghan'Ä±n isteyeceÄŸi bin durum deÄŸim. Bu yÃ¼zden Sussex Ã§iftinin bu konuda bir an Ã¶nce anlaÅŸmasÄ± gerekiyor.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi ve geleceÄŸi konusundaki bu gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdi Meghan ile Harry arasÄ±nda bir gerilim sebebi.