Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını!

#Meghan Markle#Harry Ve Meghan#Prens Harry
Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 08:43

Görkemli bir kraliyet düğünüyle evlenmişlerdi, aileye alışılmadık şekilde oyunculuk dünyasından gelip giren gelin herkesin ilgisini çekmiş ve herkes onlardan bahseder olmuştu.

İki sene içinde aile içinde büyük kavgalar yaşandı, çiçeği burnunda karı koca biz bu ailenin içinde ve bu ülkede barınamıyoruz, bizi sevmiyorlar, ırkçılık ve ayrımcılık uyguluyorlar diyerek İngiltere’den ABD’ye kaçtı…

Prens Harry ve Meghan Markle’ın çalkantılarla başlayan bu macerası ABD’ye gittiklerinde dünyanın en büyük dijital platformuyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamalarıyla çok konuşulmuş, çiftin kendilerine çizdikleri bu yolda birer Hollywood yıldızına dönüşeceği sanılmıştı.

Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını

En azından Meghan’ın hayali buydu… Ancak aradan geçen yıllar içinde ikisi de popülerliklerini giderek kaybetti, hal ve tavırları, ısrarla sürdürdükleri kavga ve kendilerini sürekli mağdur gösterme çabaları bütün hayallerinin yıkılmasına yol açtı.

Son günlerde magazin dünyası Harry ve Meghan’ın 2020’de Netflix’le yaptıkları anlaşmanın kanal tarafından feshedilmesini konuşuyor. Çifte büyük hayal kırıklığına ve yıkıma mal olan bu süreçten dolayı aslında herkes içten içe Meghan’ın suçlu olduğunu biliyor…

Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını

Ancak Harry ve Meghan cephesinden gelen haberlere göre Meghan tüm bu olup bitenlerden ve kocasıyla giriştikleri bu maceralardan başarısız çıkmalarından dolayı kendisi dışında herkesi suçluyor…

Ve en çok da kocası Harry’yi…

Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını

Meghan Markle'ın kârlı anlaşmayı kaybetmelerinden dolayı "kendisi hariç herkesi" suçladığı ve yayın devinin çiftin yapımlarına olan güvenini kaybetmesiyle evliliklerindeki gerilimlerin arttığı iddia ediliyor.

44 yaşındaki Sussex Düşesi ve 41 yaşındaki Harry, şirketleri Archewell Productions aracılığıyla Netflix ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma imzalamıştı, ancak çiftin yaptıkları programlar bekleneni vermedi ve en sonunda kanal anlaşmayı bozdu.

Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını

Harry & Meghan belgeseli gibi ilk projeler büyük ilgi çekerken, With Love, Meghan dahil olmak üzere sonraki yapımların düşük performans göstermesi şirketin Harry ve Meghan çifti için Hollywood'da uzun vadeli bir gelecek görememesine yol açtı.

Kocası Harry’yle birlikte ABD’ye gittiğinden beri Hollywood yıldızı olmayı kafasına koyan Meghan büyük hayal kırıklığı yaşarken bu başarısızlığı kendi suçu olarak değil de kanalın, programlar için iş birliği yaptıkları kişi ve kurumların suçu olarak görmeye başladı.

Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını

Sorumluluğu kendi üzerine almak istemeyen Meghan’ın bu konuda Harry’yi de suçladığı, onun bu hayallere katılmadığı ve kendisini yeteri kadar desteklemediğini düşündüğü için kocasına da tavır koyduğu konuşuluyor.

Kanalın artık Meghan Markle’la en sıradan konuşmayı bile avukatlar eşliğinde yaptığı, Meghan’ın iş toplantılarında kaprisleriyle herkesi bezdirirken bir yandan da kocası Harry’ye bağırıp çağırdığı iddiaları da çok ses getirmişti.

Hayalleri kumdan kaleler gibi yıkıldı… Başarısızlığı için kendinden başka herkesi suçluyor… En çok da kocasını

Hem kanalın hem de Harry ve Meghan çiftinin basın sözcüleri bu iddiaları yalanladı ancak olayların bu noktaya geliş sürecini bilenler iddiaları çok da uçuk bulmadı…

#Meghan Markle#Harry Ve Meghan#Prens Harry

