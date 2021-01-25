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Magazin
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

Hayaller ve gerçekler (Demet Akalın)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Hayaller ve gerçekler (Demet Akalın)
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Demet Akalın’a bir haller oldu.

Artık gözümüze soktuğu koca koca logolu kıyafetleri giymemeye başladı. İstem dışı fotoğrafını gördüğüm an logosu nerede diye bakıyorum.
Aslında üzerindekini, yüksek belli jean ve düz beyaz tişörtle giyse çok hoş olacak, hatta hepimize bir ilk yaşatacakmış ama yok kombin seçiminde hâlâ yerinde saymaya devam ediyor.
Acaba bir kere de dediğim gibi giymeyi tercih edip bizi şaşırtır mı?

Hayaller ve gerçekler (Demet Akalın)


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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