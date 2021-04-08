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Haber Giriş: 08.04.2021 - 09:00 | Son Güncelleme:

Hayaller Beyonce gerçekler Hande

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Hayaller Beyonce gerçekler Hande

Sessiz kalma hakkımı kullanmak istediğim bir şekilsizlikle karşımda Hande Yener.


“Eski Hande’yi arıyorum” dediğim günler bile geride kaldı artık. Ne desek olmuyor...
Gözlüğünden ayakkabılarına tüm tercihleri o kadar
kötü ki...
Yürürken çıkaracağı kumaş hışırtısından bahsetmiyorum bile!

Hayaller Beyonce gerçekler Hande

Hep kendine has bir dokunuşu var (Ahu Yağtu)

İstanbul’un en cool kadınlarının arasında benim için ilk sıralarda olan Ahu Yağtu yine beni şaşırtmadı.

“Altı üstü spor kıyafet” diyeme-yeceğim kadar güzel renk kombinas-yonlarıyla en doğal haliyle bile farklı olmayı başarmış.

Tarzını gerçekten çok başarılı buluyorum.

Üzerindeki oversize şişme montu, spor ayakkabı yerine yağmur çizmesiyle giymesine ayrıca bayıldım.

Hayaller Beyonce gerçekler Hande

 

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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