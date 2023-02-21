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Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Güncelleme Tarihi:

#Şenay Gürler#Hatay#Antakya
Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 09:28

Oyuncu Şenay Gürler, deprem olmasaydı önceki gün Hatay-Antakya’da oyun sahneleyecekti.

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Gürler, 10 ay yaşadığı Antakya’daki yıkıma çok üzüldüğünü söyledi: “Bu gece Antakya’da oyunum vardı. Çok heyecanlıydım 1 yıl sonra Antakya’ya gideceğim için. Programlar yaptık Meltem Gülenç ile birlikte. 10 ay yaşadık orada. Ben hayatımda bu kadar farklı kültürlerin, insanların, dini inançların iç içe geçtiği başka bir şehirde yaşamadım daha önce. Cami ve kilise neredeyse yan yanaydı. Birbirlerine nasıl saygılı olduklarını gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım, her anını coşkuyla yaşayan. Pırıl pırıl insanlar. Şimdi çoğu yaşamıyor ne yazık ki. Her an sürprizle karşılaşabileceğim hayalimdeki şehirdi Antakya. İstanbul’dan sonra ‘İşte yaşayabileceğim yer’ dediğim yerdi. Şimdi paramparça, acı hem de çok acı yüklü. İçim o kadar çok acıyor ki. Kaybettiğimiz insanlara, o güzelim şehrin geldiği hale.”

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Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

 

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#Şenay Gürler#Hatay#Antakya

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