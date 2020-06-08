'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan İrem Aydın kimdir?

Git ve Hayalet Sevgilim şarkılarıyla tanınan İrem Yağcı, 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Bursa'da anadolu lisesini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni %50 burslu kazandı. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan İrem Aydın, 2009-2013 tarihleri arasında Baker McKenzie Hukuk Bürosu’nda çalıştı. Çok başarılı bir avukat olan İrem, 2011 yılında Birtük Aydın ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu sahibi olan İrem Aydın, kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.