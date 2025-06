Acı gerçekle yüzleşti... Hayal kırıklığı büyük... Ne yapsın! Başka çaresi yoktu

Haberin Devamı

Özellikle de geçen yıl bu ilgi daha da arttı. Bunun nedeni de Kate'in kanser tedavisi görmesiydi...

Bu nedenle altı ay gözlerden uzak kaldıkça ona olan ilgi ve merak da giderek arttı. Neyse ki sonunda geçen yıl Trooping the Colour etkinliğinde göründü de sevenlerinin de içi rahatladı.

BU YILA İYİ BAŞLADI AMA TÖKEZLEDİ

Kate Middleton bu yıl da gayet iyi gidiyordu aslında...

Ardı ardına görevlerini yerine getiriyor, ziyaretlere gidiyor, etkinliklere katılıyordu. Sanki başlarda yapılan "görevlerini bu yıl da geri plana itebilir" açıklamasını yalanlarcasına.

Ama Kate'in hayatındaki "yeni normal" geçtiğimiz hafta bir kez daha gün yüzüne çıktı...

Haberin Devamı

Önce Trooping the Colour, , iki gün sonra da Order of the Garter töreninde gayet şık, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yerini aldı.

Herkes onu birkaç gün sonraki Kraliyet Ascot Yarışları'nda görmeyi beklerken bambaşka bir gelişme oldu.

Kate'in o gün etkinlikte yerini alamayacağı açıklandı hem de son anda.

HAYRANLARI YİNE SAĞLIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİ

Tabii ki bu durum hayranlarını Galler Prensesi'nin sağlığı konusunda endişelendirdi.

Kensington kaynaklarına bakılırsa bu endişe de hiç boşuna değil. Çünkü aslında Kate de o gün giyinip kuşanıp Ascot'ta kocasının yanında yerini almak istiyordu.

Ama sağlığı buna izin vermedi.

Saray kaynaklarına bakılırsa Kate Middleton bu son dakika değişikliğinden dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Ama kanser tedavisinin ardından işinin başına dönme konusunda belli bir denge bulmak zorunda olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

İşin ilginç yanı Kensington kaynakları Kate'in durumuna dair daha ayrıntılı bilgi de vermedi. Bu da Prenses'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları körükledi.

Haberin Devamı

Kate Middleton, bu yıla hızlı başlamıştı... Hatta hastalık öncesindeki gibi görevlerini aksatmıyordu. Ama iki gün arayla katıldığı iki etkinliğin ardından "tökezledi". Sağlığını ön plana almak zorunda kaldı.

GÜN GELDİ GERÇEKLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDI

Kate Middleton geçen yıl mart ayında türünü söylemediği bir kansere yakalandığını ve tedavi göreceğini açıklamıştı.

Bunun üzerinden üç ay geçtikten sonra Trooping the Colour'a sonra da geçen yılki Wimbledon erkekler finaline katılması çabuk iyileşeceği izlenimi uyandırdı.

Hatta geçen yıl eylül ayında Kate, dokunaklı bir sosyal medya paylaşımıyla tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Sonrasında da neredeyse hastalığı öncesinde olduğu gibi görevlerinin başına döndü.

İŞLER BAZEN İYİ GİTMİYOR

Bu durum da hayranları arasında Kate'in tam olarak iyileştiği konusunda bir yanılsamaya neden oldu. Belki Kate kendisi bile öyle düşündü.

Fakat Ascot Yarışları'na katılımının son anda iptali hem Kate'i hem de hayranlarını gerçekle yüzleştirdi.

Galler Prensesi'nin hayatı artık eskisinden daha farklı olacak. Ameliyat öncesinden farklı olarak işleriyle sağlığına dair yapması gerekenleri dengelemek zorunda kalacak.

Hatta Radar adlı internet sitesine konuşan bir arkadaşı "Catherine aşırıya kaçmaması gerektiğini biliyor. İyileşme süreci iyi gittiği için minnettar hissediyor. Ama işler bazen yolunda gitmiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kate Middleton en son 2023't Royal Ascot'a katılmıştı... Prenses, o gün kırmızılara bürünmüştü.





Galler Prensesi'nin hayranları onu biraz da giyimi kuşamı için Ascot'ta görmek istiyor. İşte onun tarihe geçen görüntülerinden biri de 2022'ye aitti. Kate bu elbiseyi bu yıl da başka bir törende giydi.





Kate'in Ascot'taki unutulmayan görüntülerinden biri de 2019 yılındaki oldu... O mavi elbisesi bütün zamanların en beğenilenleri arasında yerini aldı.





Haberin Devamı

Middleton, 2018 yılındaki Royal Ascot'ta etek boyu biraz daha kısa olan bu beyaz elbiseyi giymişti.