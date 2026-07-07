Havuzlu lüks villasını satışa çıkardı: Dağ başındaki kulübede yaşayacak... Ruhum doysun yeter

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Ama bir de bunun tam tersi var. Zaten her şeye sahip olanlar da bir gün gelir hepsini geride bırakıp daha sade ve daha doğal yaşamayı seçer...

Bunun en çarpıcı örnekleri de ünlüler dünyasında. Bazıları zor koşullardan gelse de zaman içinde gereğinden fazla para kazanıp büyük bir servet yapmıştır.

Hayatta paranın satın alabileceği en güzel evlere, en lüks otomobillere, en pahalı giysilere de sahip olmuşlardır. Kısacası, artık heves edecek fazla bir şey kalmamıştır: Sakin bir hayat dışında.

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BİR İNSANIN HAYAL EDEBİLECEĞİ HER ŞEYE SAHİP

İşte oyuncu Josh Duhamel de bu ünlülerden biri. 53 yaşındaki üç çocuk babası Duhamel, bugüne kadar birçok insanın hayal edebileceği her şeye sahip oldu.

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Şöhreti buldu, 15 milyon dolarlık bir servet edindi. Bugüne kadar biri ünlü şarkıcı Fergie olmak üzere iki kez evlendi.

İlk evliliği başarısızlıkla bitse de kendisinden epey genç ikinci karısı Audra Mari ile mutlu bir evliliği var. İlk karısından bir oğlu; ikinci karısından da bir kızı ve bir oğlu var. Hala da mesleğini sürdürüyor.





KÖKLÜ BİR DEĞİŞİME HAZIRLANIYOR

Ama epey uzun zamandır da hayatında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

Gösteri dünyasının o pırıltılı yaşamından uzaklaşıp medeniyetin uzağında, hem de 15 yıl boyunca kendi elleriyle inşa ettiği basit bir kulübede yaşamaya başlıyor.

Zaten karısı Audri ve çocuklarıyla birlikte epeydir bunun provasını yapıyordu. Ama gelen son haberler Josh Duhamel'in Minnesota'da "medeniyetin epey uzağında" kuracağı bu yeni hayata biraz daha yaklaştığını gözler önüne seriyor.

Duhamel, büyük olasılıkla bu yeni hayatına bir adım daha yaklaşmak için Los Angeles'taki malikanesini 3 milyon dolara satıya çıkardı. Oyuncu, Encino semtindeki bu malikaneyi 2017 yılında 2,65 milyon dolara satın almıştı.

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ALDIKTAN BİRKAÇ YIL SONRA TADİLAT YAPTIRDI

3 bin metrekarelik bir arazide yer alan malikanenin dört yatak odası, dört banyosu ve bahçesinde olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu bulunuyor.

Ayrıca her tür lüks yaşam olanağı sunan malikanenin nefes kesen bir manzaraya da sahip. Josh Duhamel, burayı satın aldıktan birkaç yıl sonra 2023'te bir renovasyon yaptırdı.

Malikanenin içini de dışını da baştan aşağıya yeniletti.

İşte şimdi bu evini satışa çıkarmaya karar verdi Duhamel.

Ünlü oyuncu, 2017 yılında satın aldığı lüks malikanesini satışa çıkardı. Bu da Minnesota'daki kulübesinde daha fazla vakit geçireceği söylentilerine yol açtı. Hayatta maddi olarak hiçbir eksiği olmayan Duhamel, doğanın kollarındaki kulübesinde yaşamak hakkında "Ruhumu doyuruyor" diye konuştu.

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BELLİ Kİ KULÜBESİNDE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRECEK

Aslına bakılırsa yine Encino bölgesinde bir tane daha malikanesi var ama yine de bu satış, oyuncunun ailesiyle birlikte Minnesota'daki kulübesinde daha uzun vakit geçirmeyi planladığı yorumlarına neden oldu.

Josh Duhamel "Orası beni yeniden hayata bağladı" dediği kulübesi için neredeyse 15 yıldır çalışıyor. Bir başka deyişle orayı kendi elleriyle inşa etti.

Oyuncu, "Artık tam olarak yaşanacak bir yer olmak üzere" diye tanımladığı bu kulübe için önce şehir merkezinden dört buçuk saat uzaklıkta bir arazi alarak başladı işe. Sonra da inşa sürecine girişti.

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15 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Josh Duhamel, Minnesota'da, doğanın kollarında bir kulübe inşa etti.

Hem de tam 15 yılını harcayıp sabırla ve kendi emeğiyle. Bir başka deyişle o kulübenin her duvarını her taşını ilmek ilmek işledi.

Şarkıcı Fergie ile evlenip boşanan sonra da Audra Mari ile yeni bir yuva kuran Duhamel, şimdi de dünyanın sonunu getirebilecek ya da en azından yaşama koşullarını zorlaştıracak olağanüstü bir duruma hazırlanıyor.

Bir başka deyişle inşa ettiği bu kır evi onun için aynı zamanda bir "kıyamet kulübesi..."





KULÜBE YÜZDE 70 ORANINDA TAMAM SAYILIR

People dergisine konuşan Duhamel, kulübesinin yüzde yüz değilse bile yüzde 70 oranında hazır olduğunu söyledi...

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Hala yapılacak bazı işler var... Ayrıca başka bazı konularda da kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyor Duhamel.

Duhamel bu konuda "Daha iyi bir avcı ve daha iyi bir balıkçı olabilirim. Biraz daha yiyecek stoklayabilirim" diye konuştu.

Josh Duhamel daha önce verdiği bir röportajda aslında Los Angeles'ta yaşamayı da yaptığı işi de çok sevdiğini anlattı. Fakat söylediğine göre ona büyük kentten çıkıp doğaya dönmesi gerektiğini hatırlatan "bir çağrı" aldı...





BİR ŞEYLER ÜRETME VE BASİT YAŞAMA DÖNME ÇAĞRISI

"Bir sürü film ve TV dizisi yaptım... Ve yaptığım işi de gerçekten çok seviyorum. Ama bana gitmemi ve ellerimle bir şeyler yapmamı söyleyen bir çağrı aldım. Bir şeyler üretmeye ve basit yaşama dönmeyi öneren bir çağrıydı bu" diye konuştu.

Josh Duhamel "Ben aslında köklerime sadık kalmak, temellerime dönmek, bu devasa teknoloji dünyasında ihtiyaç duyduğum temel becerilerimi geliştirmek ve ailemin geçimini sağlamak için gerekenleri yapmak isteyen bir adamım" diye ekledi.

Josh Duhamel'in söylediğine göre kulübesi yüze 70 oranında tamamlanmış sayılır... Ama şu haliyle bile içinde yaşanabilecek durumda zaten.

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