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Havlulu önlem! Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

#Tolgahan Sayışman#Almeda Abazi#Deren Talu
Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Havlulu önlem

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve çocukları Efehan ve Alina ile Bodrum’da tatil yapıyor. Çift önceki gün çocuklarıyla kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Almeda Abazi çocuklarıyla denizde keyif yaparken ünlü oyuncu onları iskelede seyretmekle yetindi.

Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

10 ay önce kızları Alina’yı kucağına alan Abazi denizden çıkarken mayolu görüntü vermemek için eşinden yardım istedi. Abazi, Sayışman’ın getirdiği havluya sarılarak denizden çıktı. (Kamil SÜMER)

Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

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Tatili hiç sormayın

Evliliklerine bir şans daha verdiği eşi Hakan Baş’la Göcek’te romantik bir tatil yapan Bensu Soral, İstanbul’a döndü. Ünlü oyuncu önceki gün sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’nin Koton markası için hazırladığı koleksiyonun tanıtım davetine katıldı.

Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

Eşiyle tatildeki romantik dakikaları basına yansıyan Soral, muhabirlere “Tatili hiç sormayın, zaten her anımız gazetelerdeydi” diye takıldı.

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Kaan arkadaşım kalacak

Kaan Yıldırım’la sürpriz aşkı kısa süren Hande Erçel önceki gün Etiler’deki menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi. İhanet nedeniyle ilişkisinin bittiği iddia edilen ünlü oyuncu, Yıldırım’la ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: “Hayatımda kimse yok. Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak.” (Sayit DURMAZ)

Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

Çiçeklendi

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, Çeşme Alaçatı’da tatil yapıyor. Son olarak “Seversin” dizisine konuk oyuncu olarak katılan Talu önceki gün plajda çekilen bikinili pozunu Instagram hesabına yükledi. Talu’nun çiçek desenli bikinisiyle verdiği poz kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

30 bin kişilik koro

Ebru Yaşar, Ankara Beypazarı Festivali’nde sevenleriyle buluştu.

Beypazarı İlçe Stadyumu’nu dolduran 30 bin hayranı ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

Ediz Hun’un hayatı kitap oldu

Türk sinemasının jönlerinden Ediz Hun’un hayatını konu alan “Film Gibi Geçti”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflarda yerini aldı.

Usta oyuncu Ediz Hun’un yaşam serüveni, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un söyleşilerinden oluşan “Film Gibi Geçti” kitabıyla okurlarının karşısına çıkıyor. İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan kitapta Ediz Hun; çocukluğu, Yeşilçam yılları ve milletvekilliği döneminden pek çok önemli anısını paylaşıyor.

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“Film Gibi Geçti”, usta oyuncu Ediz Hun’un Cihangir’de doğduğu evden Norveç’te geçirdiği öğrencilik yıllarına; ilk rol aldığı filmden milletvekili seçildiği güne kadar hayatının dönüm noktalarını okurlarına sunuyor.

Havlulu önlem Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatilde...

FOTOĞRAFLAR DA YER ALIYOR

Ediz Hun, hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, 6-7 Eylül gibi dönemin kritik olaylarına da değiniyor. Yeşilçam’a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne yer veriliyor.

 

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#Tolgahan Sayışman#Almeda Abazi#Deren Talu

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