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Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde

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#Hatice Şendil#Pelin Akil#Rojda Demirer
Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 08:06

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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GÜLÜMSEYİN ÇEKİYORUM

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, oğulları Can’la çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülendi.

Teknelerini Torba’da demirleyen çift, misafirleriyle deniz keyfi yaptı. Bir ara telefonunu eşine verip fotoğraflarını çekmesini isteyen Şendil, sonuçtan memnun kalmayınca “Aşkım düzgün çek” diyerek tekrar poz verdi.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde


Çift daha sonra oğullarıyla denize girdi. “Ben büyük balığım, sizi yiyeceğim!” diyerek anne ve babasını güldüren Can, sempatik hareketleriyle onlardan bol bol öpücük kaptı. (Kamil SÜMER)

SAHİL SOHBETİ

Bir süredir Çeşme’de tatil yapan Rojda Demirer önceki gün sahilde arkadaşlarıyla sohbet ederken objektife yansıdı.

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Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde

Bir ara üşüdüğü için havluyla sarınan oyuncu, keyifli sohbetin ardından eşyalarını toplayıp sahilden ayrıldı. (Deniz BOY)

SET ARASI KIZLARLA TATİL

Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, çocuklarıyla beraber Marmaris Bozburun’da tatil molası verdi.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde

Akil ve Altan çifti, yoğun set döneminin ardından ikiz kızları Alin ve Lina ile yat tatili yaptı. Sosyal medyada paylaştıkları tatil fotoğrafları yüz binlerce beğeni alan çift, yaklaşık 10 gün süren keyifli tatil anlarını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde

DEDEDEN ÖĞRENDİĞİM TAVLAYI SANA BEN ÖĞRETECEĞİM

Derya Şensoy, ablası Müjgan Ferhan Şensoy’un kızı Pera’yla tatilde çekilmiş bu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde

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O karenin altına da duygusal bir not yazdı: “Pera’cım, 11 aylık oldun. Teyzen 32.5 yaşında oldu. Deden, anneannen, annen ve ben bunca yıl yarım yaşlarımızı kutladık. Senin de yarım yaşlarını, yarım pastalar, yarım mumlarla hep kutlayacağız. Dedenden öğrendiğim tavlayı sana ben öğreteceğim. Beraber büyüyeceğiz. Hep el ele tutuşacağız.”

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