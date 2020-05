Hatice Şendil: Can’la birlikte başka bir aşk geldi

Burak Sağyaşar ile mutlu bir evliliği olan Hatice Şendil önceki güncanlı yayınına katıldı. Mywedding by Celebration’ın kurucusu Arzum İhsan’ın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu mutlu evliliğin sırrını paylaştı: “Evliliğin altın kuralı; aynı hayattan keyif alabilmek galiba.” Şendil, 5 yıl önceki düğün günü ilgili anılarını da anlattı: “Düğünde ilk dans beni çok heyecanlandırdı. Merih Bey’den dans dersi almıştık. Gelinlikle dans etmek zordu. Ben çok mutluydum ve içimize sinen her şeyi yaptım. Gelinliği bir kere giyeceğim diye düşündüm hep. Onu da uzun süreli giymek istedim ve o yüzden parti elbisesi giymek istemedim.”.



Oyuncu, “İlişkinizde hanginiz daha romantiksiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Durumlar, duygular değişiyor. Değiştikçe yerlerine yeni bir şeyler koymayı öğreniyoruz. Can’la birlikte başka bir enerji, aşk geldi. İkimiz de birbirimize yaptığımız sürprizleri çok seviyoruz.”