Hatice kimdir, kaç yaşında? Hatice ve nişanlısı Ali Kemal Sarı hakkında bilgiler

Şarkıcı Hatice ve nişanlısı Ali Kemal Sarı merak edilen isimler arasında bulunuyorlar. 90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan ve ilk olarak “Kezban Yenge” şarkısıyla tanınan Hatice Çarpar tanınan adıyla Hatice, 6 Aralık 1978 doğumlu.

HATİCE KİMDİR?

90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan ve ilk olarak “Kezban Yenge” şarkısıyla tanınan Hatice Çarpar tanınan adıyla Hatice, 6 Aralık 1978 tarihinde Narlıdere’de dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlardayken müzikle iç içe olan Hatice, aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söylemeye başladı. Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu."İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programı ise dönüm noktalarından biri oldu.

Ayrıca Çürük Elma programının sunuculuğunu üstlendi. Eyüp Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan ilk eşi Güney Aydan, beyin kanaması nedeniyle 2003 yılında vefat etti. Hatice, son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlar ve açıklamalarla gündeme geliyor.

HATİCE’NİN SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI KİMDİR?

Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor. Kendisinden 10 yaş küçük oyuncu Ali Kemal Sarı ile aşkı doludizgin devam eden şarkıcı Hatice, 'evlilik' açıklaması yaptı. Eylül ayının başında, parmağındaki yüzükle dikkat çeken ünlü şarkıcı, sevgilisinin kendisine evlilik teklif ettiğini söyledi.