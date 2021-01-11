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Haber Giriş: 11.01.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Hatice, İvana Sert’i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

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Hatice, İvana Sert’i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun
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Şarkıcı Hatice, oğlu Ateş'in 5 bin lira olan nafakasını 15 bin liraya çıkarmak için eski eşine dava açan Ivana Sert'e tepki gösterdi: "Ticaret evliliği yapıp erkeği haraca bağlamak oluyor bu, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adamdan çocuk yapmasaydın!"

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Hatice, İvana Sert’i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

Şarkıcı Hatice ise sosyal medya hesabında Sert'i şu sözlerle eleştirdi: "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman."

Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin
Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!




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