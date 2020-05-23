Hatice Gönül'ün panik anları

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül önceki gün Bebek’te alışveriş yaptı. Bir dekorasyon mağazasında görüntülenen Gönül, basın mensuplarını fark edince kısa süreli bir panik yaşadı. Maskesini takmayı ihmal etmeyen Gönül, bir süre mağazadan çıkmayarak muhabirlerin gitmesini bekledi. Ardından eli ile yüzünü gizlemeye çalışan futbolcu eşi, koşar adım aracına binerek evinin yolunu tuttu.







