MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHatice Gönül'ün panik anları
GeriMagazin Hatice Gönül'ün panik anları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.05.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Hatice Gönül'ün panik anları

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hatice Gönül'ün panik anları
Abone Olgoogle-news

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül, alışveriş yaptığı sırada basın mensuplarını görünce panik yaşadı.

Futbolcu Gökhan Gönül’ün eşi Hatice Gönül önceki gün Bebek’te alışveriş yaptı. Bir dekorasyon mağazasında görüntülenen Gönül, basın mensuplarını fark edince kısa süreli bir panik yaşadı. Maskesini takmayı ihmal etmeyen Gönül, bir süre mağazadan çıkmayarak muhabirlerin gitmesini bekledi. Ardından eli ile yüzünü gizlemeye çalışan futbolcu eşi, koşar adım aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Hatice Gönülün panik anları

Hatice Gönülün panik anları


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle