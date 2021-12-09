Hatice Aslan: Tolgahan’ın öfke kontrolü yoktu

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“Tolgahan sete geldiğinde iyi değildi ve karşısında ben vardım. ‘Zümrüt’ karakteriyle sahneye girmek üzereydim. Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız, seni sette o karakterle bütünleştiriyor. Bana denk geldi. Öfke kontrolü yoktu Tolgahan’ın.”

“Sonra barıştık. O özür diledi. Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Nitekim öyle oldu. Dava açmadım. ‘İki bölüm uzak sahneler yazalım, ne olur ne olmaz’ dedim. Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle ilgili değil.”

MAGAZİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Tolgahan Sayışman ve Hatice Aslan'ın tartışması magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

İddiaya göre; Lale Devr, dizisine başladıkları ilk günlerden beri aralarının iyi olmadığı öğrenilen ikiliden Aslan'ın söylediği sözler Sayışman'ı öfkelendirdi. Aslan'ın üzerine yürüyen Sayışman, "Yeter artık sus" diyerek bağırdı. Aslan da Sayışman'a karşılık verince kavga büyüdü. İddiaya göre Sayışman, Aslan'ı omzundan itince duvara çarptı. Olayın ardından set iptal edildi. Aslan gözyaşları içinde dizinin yapımcısına gidip Sayışman'ı şikayet etti ve ünlü oyuncunun kendini darp ettiğini belirterek ve rapor aldığını öne sürdü. Psikolojisinin kötü olduğunu söyleyen Aslan'ın birkaç gün de izin aldığı öğrenildi.