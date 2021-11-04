Hatice Akarsu kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Barış Akarsu'nun annesinden acı haber!

Haberin Devamı

Hatice Akarsu'nun hayatı acı haberin ardından gündem oldu. Muğla’nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Akarsu'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, rahmetli Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Hatice Akarsu bizim Hatice annemizdi onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıldönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barış severlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra yarın Bartın’ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek" dedi.

HATİCE AKARSU KİMDİR?

Haberin Devamı

Hatice Akarsu 2007 yılında Bodrum Torba Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesidir. Bartın'da yaşayan Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan Hatice Akarsu 2,5 aydır Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Hatice Akarsu 55 yaşındaydı.

BARIŞ AKARSU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir Trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı.

Özel Bodrum Hastanesi önünde yoğun bakımda kaldığı sürece sevenleri nöbet tutmuş ve iyileşeceğini ümit etmiştir. 20:10 sularında kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılmaya çalışıldığı söylendi. Vefatının ardından Yalancı Yarim dizisi ve yeni hazırladığı albüm yarım kaldı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verildi.