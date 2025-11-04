Hatalarını anlattı, utancından karısına olan ihanetinden söz edemedi… Geç kalan bu özrü kimse kabul etmez!

Haberin Devamı

İkisi de ünlü birer yıldızdı, biri ekranda ve sinemada isim yapmış, biri de müzik sahnelerinde parlamıştı. Yolları son yıllarda birçok örneğini gördüğümüz şekilde internette kesişti.

İNTERNETTE TANIŞTILAR, İNTERNET YÜZÜNDEN AYRILDILAR

Sadece ünlülerin, çok zenginlerin ve çapkınlık peşindeki aristokratların kullanabildiği bir online flört uygulamasında tanışan Lily Allen ve David Harbour’ın aşkı ve evliliğini bitiren de tanışmalarına vesile olan bu uygulama oldu.

2020’de evlenen çift geçen yılın sonunda yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığa sebep olan ise çiftin dört yıllık evliliği boyunca David Harbour’ın Lily Allen’ı internette bulduğu farklı kadınlarla sürekli aldatmasıydı…

Haberin Devamı

KARISINI DEFALARCA ALDATTI, O DA GİDİP HER ŞEYİ ALBÜMÜNDE ANLATTI

David Harbour bu aralar hem onu dünyaya tanıtan ünlü dizi Stranger Things’İn yeni sezonu hem de ihanet ettiği karısı Lily Allen’ın çıkardığı intikam albümüyle gündemde.

Ünlü oyuncu bir röportaj vererek Lily Allen'dan ayrıldıktan sonra yaptığı "hatalar" da dahil olmak üzere 50 yaşına girmesiyle birlikte hayatının geldiği noktayı değerlendirdi.

Lily Allen 7 yıl aradan sonra çıkardığı albümünde kocasının kendisine nasıl ihanet ettiğini anlatan şarkılar söyledi ve yaşadığı kalp kırıklığını bütün samimiyetiyle dile döktü.





HAYRANLARI ÖFKELİ

Bu albüm ünlü şarkıcının hayranlarının David Harbour’a öfke kusmasına yol açtı ve ünlü oyuncu yaptıkları yüzünden yerden yere vuruldu…

David Harbour ses getiren röportajında kendisine bir seçenek verilse "ya her şeyi değiştireceğini ya da hiçbir şeyi değiştirmek istemeyeceğini" söyledi.

Haberin Devamı

"Ya yolunu tamamen kabullenirsin, acının ve hataların bile yolculuğun bir parçası olduğunu ve tüm bunlarda gerçek, gelişim, bilgelik, daha derin bir empati ve bağ olduğunu fark edersin" diyen David Harbour biten evliliği ve ayrıldığı eşi Lily Allen’a ihanetinden ise hiç bahsetmedi.

HATALARINI ANLATTI, OLGUNLUKTAN SÖZ ETTİ AMA UTANCINDAN NELER YAPTIĞINI ANLATAMADI

"Bu, hayatını başkalarına verebileceğin bir şeye dönüştürmekle ilgili, böylece onlar da hayatlarında rahatlatıcı bir değişim yaşarlar. Hiçbir şey yaşamadıysan, gerçekten sunabileceğin ne var? Bir şeyi değiştirecek olsam, her şeyi değiştirir, hayatımı mutlu ve eğlenceli hale getirirdim, her neyse işte, ama o zaman artık sanatçı olmazdım. Ve bu berbat olurdu."

Haberin Devamı

David Harbour'ın röportajında hatalarından bahsetmesi ve olgun sözler etmesine rağmen Lily Allen'la ayrılıklarına hiç değinmemesi ve özür diler gibi görünse de aslında özür dilememesi ve hiçbir şey olmamış gibi kendini anlatması kendi hayranlarından bile tepki çekti.

BU NASIL ÖZÜR BÖYLE!

Geç gelen ve aslında bir özre bile benzemeyen bu özrün bir anlamı olmayacağını düşünen kendi hayranları ve Lily Allen'ın sevenleri ünlü oyuncuya yine öfke kustu...

Ünlü oyuncu ayrıca gelecekte zengin ve karmaşık hikayeler anlatmaya odaklanacağını ancak kişisel hedefleri de olduğunu belirtti ve “Elbette yapmak istediğim kişisel şeyler, sevmek istediğim insanlar, iyi olmak istediğim ve beslemek istediğim şeyler var" dedi.

Haberin Devamı

40 yaşındaki ünlü şarkıcı Lily Allen, geçen yılın sonunda dört yıllık evliliğini bitirmiş, ardından eylül ayında da Harbour'dan boşanmak için dava açmıştı.

AYRILDIĞI KOCASINA SEKS BAĞIMLISI DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı intikam albümü olarak adlandırılan yeni albümü West End Girl’de ayrıldığı kocasının aralarındaki açık evliliğin kurallarını çiğneyen bir "seks bağımlısı" olduğunu ima etti ve onu "çifte hayat" yaşamakla suçladı.

Lily Allen David Harbour’ın online flört uygulamasında birçok kadının peşine düştüğünü söylese de kocasının onu aldattığı asıl kişinin 2021 yapımı Netflix filmi "We Have a Ghost"ta Harbour’la birlikte çalışan kostüm tasarımcısı Natalie Tippett olduğu ortaya çıktı.