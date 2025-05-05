Hastane odasından ilk fotoğraf… O minik bebek büyüdü, şimdi annesiyle meslektaş oldu

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Victoria’s Secret meleklerinden biri olarak dünya çapında üne kavuşan başarılı model şimdilerde televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biriyle, her hafta jüri olarak hayranlarının karşısına çıkıyor.

Bir yandan mutlu evliliğini sürdürüp eşiyle dünyayı geziyor bir yandan da dört çocuğuyla ilgilenmeyi ihmal etmiyor.

İLK GÖZ AĞRISI YENİ YAŞINI KUTLADI

İşte bu dört çocuktan en büyüğü, Heidi Klum’un ilk göz ağrısı kızı Leni Klum geçtiğimiz gün 21. yaş gününü kutladı ve yetişkinliğe bir adım daha atmış oldu.

Annesinin ayak izlerini takip ederek kendisi de model olan Leni Klum 16 yaşından beri çalışıyor.

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Bunda elbette annesinin ününü ve taşıdığı soyadının da etkisi var. Ancak genç kadın mesleğini çok ciddiye aldığını ve kendini geliştirmek için çok çalıştığını da her fırsatta söylüyor.

Leni Klum, Heidi Klum’un ünlü iş insanı Flavio Briatore’yle ilişkisinden doğmuştu.

ÖZ BABASI ONU BIRAKIP GİTTİ, ÜVEY BABASINI BABA BİLDİ

Onu büyüten ise öz babası değil, Heidi Klum’un o küçücükken evlendiği ünlü şarkıcı Seal oldu.

Heidi Klum da kızının doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı. Hatta küçük Leni’nin yeni doğduğunda hastane yatağında annesinin kucağında gözüktüğü ilk fotoğrafları da bu kutlama gönderisinde yer aldı.

HASTANE ODASINDAKİ İLK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Heidi Klum her zaman çok gurur duyduğunu söylediği kızına “Mutlu yıllar Leni. Seni tüm kalbimle seviyorum. Mutlu yıllar aşkım” diye seslendi.

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ANNESİ GİBİ MODEL OLDU... ŞİMDİ BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Leni’nin mankenlik yapmaya başlamasıyla birlikte anne kız defalarca birlikte kamera karşısına geçti. Bir iç çamaşırı markası için reklam kampanyalarında modellik yapan Leni ve Heidi Klum bu yüzden eleştirilerin de hedefi oldu.

Birçokları Heidi Klum’un kızını “teşhir” ettiğini söylerken bir yandan da ona torpil yapıldığı ve kayırıldığı da dile getirildi.

Anne kız bu eleştirileri görmezden geldiklerini söyleyerek tüm bunların hak edilmiş başarılar olduğunu, Leni’nin de 18 yaşını doldurmuş bir yetişkin olduğunu ve kendi kararlarını verdiğini söyledi.

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Heidi Klum ve Seal 7 yıl evli kaldıktan sonra 2012’de ayrılmışlardı.

Çift Heidi Klum’un kızı Leni’yle birlikte üç çocuk daha büyüttüler: 19 yaşındaki Henry, 18 yaşındaki Johan ve 15 yaşındaki Lou…

Seal, evli oldukları süre boyunca Leni'yi de kendi nüfusuna geçirerek yasal olarak kendi evladı olarak kabul etti.

Leni Klum tüm çocukluğunu ve genç kızlığını milyarder babası Flavio Briatore’yle görüşmeden geçirmişti. Flavio Briatore son birkaç yıldır kızıyla arasını düzeltme çabası içine girdi ve onu hayatına dahil etti.