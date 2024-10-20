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Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı!

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#Chris Hemsworth#Elsa Pataky#Alzheimer
Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 11:43

Marvel filmlerinde canlandırdığı İskandinav tanrısı Thor rolüyle milyonların gönlünde taht kurmuş büyük bir yıldız. Hollywood’un da mevcut en yakışıklı aktörlerinden biri olarak anılıyor… Oynadığı diğer filmlerle de yeteneğini çoktan kanıtlamış, sadece fiziğiyle gündeme gelmekten kurtulmuş bir isim…

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Hollywood’un Avustralyalı yıldızı Chris Hemsworth, 2022’nin son günlerinde hayranlarına kötü haberi duyurmuş, yaptırdığı genetik test sonucunda Alzheimer’a yakalanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu öğrenince oyunculuğa bir süre ara vereceğini hatta tamamen bırakabileceğini söylemişti.

Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

ALDIĞI HABERLE HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Geçen yılın hemen başında gelen bu haberden sonra hayranlarını üzen Chris Hemsworth, aldığı bu haberin ardından bir süre dinlendi ve yaşantısında da köklü değişikliklere gitti. Neyse ki oyunculuğu bırakma kararından da vazgeçip beyaz perdeye hem de görkemli bir şekilde geri döndü…

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Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

Hemsworth, 2022'de Limitless adındaki belgesel dizisini çekerken yıldız oyuncuya genetik test yapılmış, test sonucunda Hemsworth genel nüfusa göre Alzheimer 'a yakalanma olasılığının 8 ila 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

OYUNCULUĞU BIRAKACAK SANILDI AMA O GERİ DÖNDÜ...

Haberin kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra Chris'in emekli olduğuna ya da hastalığa yakalandığına dair haberler hızla yayılmaya başlayınca aktör Hollywood'dan bir adım geri çekildi.

Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

Chris Hemsworth, haber duyulduktan sonra Vanity Fair'e verdiği demeçte “Bu beni gerçekten çok üzdü çünkü çok kişisel bir konuda savunmasızmışım ve bunu bana karşı kullanmışlar gibi hissettim” dedi.

Ve aslında emeklilik kararı almadığını, basının durumu abarttığını ve oyunculuktan vazgeçmek yerine sadece daha az çalışmaya ve sağlığına dikkat etmeye karar verdiğini açıkladı.

Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

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MAD MAX'TEKİ KÖTÜ ADAM ROLÜYLE SES GETİRMİŞTİ

Zaten sonra da bu yıl büyük ses getiren “Furiosa: A Mad Max Saga” filminde başrol oynayarak Hollywood’a görkemli bir dönüş yaptı.

Chris Hemsworth Hollywood'daki işine geri dönmekle kalmadı, verdiği son röportajda sağlığıyla ilgili olarak “hiç bu kadar iyi hissetmediğini” söyledi ve hayranlarının yüreğine su serpti.

Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

“Hayal edilen senaryo her zaman gerçeklerden daha kötüdür” diyen yıldız oyuncu son bir yılını Thor: Love and Thunder filminin çekimleri sırasında sırtından geçirdiği sakatlığı atlatmaya ve Alzheimer’a genetik yatkınlığını kabullenmeye harcadığını itiraf etti.

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"HİÇ BU KADAR İYİ OLMAMIŞTIM"

Şimdilerde sağlığı konusunda çok iyimser olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Alzheimer’a yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu haberini aldıktan sonra paniğe kapıldığını ve karar almakta zorlandığını, ancak zaman içinde sakinleşince doğru yolu bulduğunu itiraf etti.

Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

Ağustos ayında 41. yaş gününü kutlayan Chris Hemsworth eskiden işten işe koşturup hem kendisine hem de ailesine az zaman ayırdığını ve kendisini de çok yorduğunu itiraf etti.

Öğrendiği kötü haberi avantaja çevirmek isteyen yıldız isim artık güzel karısı Elsa Pataky ve üç çocuğuyla birlikte Avustralya’nın Byron Bay kıyısındaki muhteşem evinde, sörf yaparak, arazi bisikletine ve ata binerek sağlığını koruyor ve ailesiyle de bol bol vakit geçirebiliyor.

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Hastalık sözleriyle hayranlarını üzmüştü… Ünlü oyuncudan haber var: Sağlığım hiç bu kadar iyi olmamıştı

ARTIK KENDİNİ YIPRATMAYACAK

Chris Hemsworth “Eskiden spor salonundan sürünerek çıkmıyorsam yeterince çalışmamışımdır gibi bir zihniyete sahiptim, artık bundan vazgeçtim” diyor ve meditasyon yapmaya başladığını söylüyor.

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#Chris Hemsworth#Elsa Pataky#Alzheimer

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