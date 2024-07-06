Hastalık hayatını ve kariyerini yıkmıştı... Ünlü oyuncunun kızından gözleri yaşartan hareket

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Ta ki 2022 yılının mart ayına kadar...

Aslında belirtileri daha önce ortaya çıkmıştı ama basit bir yorgunluk ya da kafa karışıklığı sanılıyordu. Fakat iki yıl önce Willis'e, bilişsel yetenekleri olumsuz etkileyen nörolojik bir hastalık olan afazi teşhisi konuldu.

Aradan çok uzun bir zaman geçmemişti ki ünlü oyuncunun frontotemporal demansa yakalandığı açıklandı.

HASTALIK, KARİYERİNİ BİTİRDİ

Kısaca söylersek Bruce Willis'in parlak oyunculuk kariyerine böyle beklenmedik ve üzücü bir şekilde nokta konuldu.

Yine de karısı Emma Heming ve ondan dünyaya gelen iki kızı bir yanda, eski eşi Demi Moore ve onunla evliliğinden doğan üç yetişkin kızı ve hatta bir torunu diğer yanda Willis'i bir sevgi çemberiyle kuşattı.

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Zaten yıllardır iyi geçindikleri bilinen kalabalık aile, Bruce Willis'in hastalığıyla birlikte mücadele etmeye başladı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN HAYATI DA ETKİLENİYOR

Her ne olursa olsun hastalığı, 69 yaşındaki Willis'in hayatını olumsuz etkiliyor elbette.

Bruce Willis elbette emin ellerde bakım altında ama bu konuda sorumluluğun büyüğü de 46 yaşındaki eşi Emma Heming'in omuzlarında.

Heming, bir yandan kocasını hayata bağlı tutmaya çalışırken diğer yandan da kızları, 12 yaşındaki Mabel ve 10 yaşındaki Evelyn'in, babalarının hastalığından mümkün olduğunca daha az etkilenmesi için çırpınıyor.

Geçtiğimiz ay Mabel'in ilkokul mezuniyetine Bruce Willis katılamadı. Ama ailenin geri kalanı, eski eşi Demi Moore dahil herkes oradaydı.

BABASINDAN BİR PARÇAYI ÜZERİNDE TAŞIDI

ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz kutlamalarına da Bruce Willis, sağlık durumu nedeniyle katılamadı.

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Karısı Emma Heming ise kızları Mabel ile Evelyn'i yanına alıp bu özel gün için bir gezintiye çıktı. O sırada çekilen görüntülerini de sosyal medyada paylaştı Heming.

İşte o görüntülerde özellikle de Bruce Willis'in parlak günlerini hatırlayanların kalbini titreten bir ayrıntı vardı...

Her ne kadar babası fiziksel olarak yanlarında bulunamasa da Mabel, Bruce Willis'e ait bir eşyayı üzerinde taşıdı. Böylece iki küçük kız babalarını yanlarında, yakınlarında hissetti.

Bruce Willis ile Emma Heming'in büyük kızı Mabel, ünlü oyuncunun mavi- beyaz kareli gömleğini giydi. Kendisine çok büyük gelse de babasına ait bir parçayı taşımak Mabel'in hoşuna gitti. Bu durum da oyuncunun hayranlarının gözlerini yaşarttı.

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Mabel, 4 Temmuz kutlamalarını izlemeye giderken babası Bruce Willis'in gömleğini giydi.

KIZLARIMIN GÜZEL ANILARI OLSUN DİYE

Willis'in eşi Emma Heming, kimi zaman ünlü oyuncunun geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflarını, aile albümlerini karıştırıp ona göstererek hayata bağlı kalması için elinden geleni yapıyor.

Diğer yandan da iki küçük kızının bu zor zamanlarda bile babalarıyla ilgili güzel anılar biriktirmesi için mücadele ediyor.

Bu yüzden de özellikle de aile için önemli olan günlerde kutlama yapmaktan, Willis'in bütün sevenlerini bir araya toplamaktan geri durmuyor.

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Willis kendisi bütün bu mutlu anlara tanık olamasa da kısa süre önce Demi Moore kızları Rumer, Scout ve Tallulah'ı da yanına alıp Mabel'in mezuniyet törenine katıldı. Bu şekilde eski eşinin şimdi evli olduğu Emma Heming'e destek verdi.

Sonra da küçük Evelyn'in 10'uncu doğum günü için bir araya geldi aile.

'BU SAKLANMASI GEREKEN BİR AİLE SIRRI DEĞİL'

Bruce Willis'in karısı Emma Heming, hastalığın başından beri oyuncunun sağlık durumu hakkında kamuoyuna özellikle sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Hatta bir anlamda frontotemporal demans hastalığı hakkında bilinçlendirici bir kampanyanın sözcüsü konumuna bile geldi.

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Heming katıldığı bir etkinlikte bu konuda şunları söylemişti: "Kızlarımızın, bunun saklanması gereken bir aile sırrı olduğunu düşünmesini asla istemedim. Çıkıp bu konuda konuşmanın hepimiz için çok önemli olduğunu hissettim."

Emma Heming ile Bruce Willis, 2009 yılından bu yana evli. Willis'in hastalığının teşhisinden sonra verdiği bir röportajda Heming "Aramızdaki 23 yaş fark nedeniyle kocamın sağlığının benden önce bozulması olasılığının yüksek olduğunu biliyordum. Ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum" diye konuşmuştu.

Willis'in eski ve yeni eşleri, iki evliliğinden dünyaya gelen kızları sık sır bir araya toplanıyorlar.