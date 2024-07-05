Açıklamasıyla dünyayı sarsmıştı... Kate'in hastane sırları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Bu "ders gibi" olayın kahramanı da 2011 yılından bu yana "masal prensesi" olarak anılan Kate Middleton oldu. Hayatın sert gerçeklerini hatırlatmak, yıllardır kusursuz yaşadığı düşünülen bu genç kadına düştü.

Ülkesinin gelecekteki kralı ile evlenip ona üç çocuk doğuran, o tahta geçtiğinde de kraliçe olmaya hazırlanan 42 yaşındaki Kate Middleton, önce bu yılın başında ayrıntısı kesin olarak açıklanmayan bir karın ameliyatı geçirdi.

Ortadan kaybolduğu için öldüğü bile ileri sürüldü. Mart ayında da bir video aracılığıyla kanser tedavisi göreceğini açıkladı. O arada zaten Kral Charles da daha önce kansere yakalandığını duyurmuştu.

Her şeye muktedir olduğu düşünülen İngiliz kraliyet ailesinden gelen bu haberler, daha önce onlarla hiç ilgilenmeyenler için bile son derece sarsıcı oldu. Ama milyonları etkileyen kişi Kate Middleton'dı hep.

Haberin Devamı

HALA GİZEM PERDESİ TAM OLARAK KALKMADI

Dünyanın dört bir yanında seveni kadar sevmeyeni de olan Galler Prensesi, gündemdeki bütün konuları geride bıraktı. Hakkındaki iddialar birbirini kovaladı.

Sonunda geçen haziranda, tam altı ay gözlerden kaybolmasının ardından aile için çok önemli bir etkinlikte, Trooping The Colour'da kamuoyu karşısına çıktı.

Beyazlar içinde her zamankinden daha zayıf ve kimi zaman gizleyemediği şekilde yorgundu. Ama Kral'ın doğum gününde, kocası William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte yüzüne yine o bildik gülümsemesini yerleştirdi, görevini yerine getirdi. Sonra belirsiz bir süreliğine yeniden sessizliğe gömüldü.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yaz aylarında, doktorlarının onayıyla sağlığı el verdiği sürece zaman zaman bazı etkinliklere katılacak.

Durum böyle ama Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili bir dolu bilinmez daha var... "Karın bölgesi" diye geçiştirilen operasyonun ayrıntısı, kanserin hangi türüne yakalandığı, nasıl bir tedavi uygulandığı... Bütün bunlar hala birer büyük sır!

Haberin Devamı

Belli ki ne kendisi bu konuda ayrıntılı bilgi vermek istiyor ne de İngiliz kraliyet ailesi. Sadece olasılıklar konuşuluyor.

YİNE DE BİR İPUCU GELDİ

Ama Kate Middleton ile ilgili olarak başından beri çok merak edilen bir ayrıntıyla ilgili beklenmedik bir ipucu geldi. Bu da altı aydır gerçekte neler olup bittiğini merak edenleri biraz olsun rahatlattı.

Olayların başına dönersek...

17 Ocak 2024 günü Kensington Sarayı, Galler Prensesi Kate'in karın bölgesinden planlı bir ameliyat geçirdiğini ve iki hafta süreyle hastanede tedavi göreceğini, nisan ayına kadar görevlerine dönmeyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Öğleden sonra saatlerinde gelen bu açıklama büyük heyecan yarattı. Çünkü hastalığın da operasyonun da ayrıntısı bilinmiyordu. Üstelik normal bir ameliyat için iki hafta hastanede kalma süresi ve üstüne aylarca evde dinlenmek uzun ve abartılı bir süreydi.

Kate'in Londra'da ailesinin başka bazı üyelerinin de yıllardan beri tedavi gördüğü The Clinic'te kontrol altında olduğu açıklandı. Ama işte bu duruma kimse inanmadı.

ÜÇ ÇOCUĞU HASTANE ZİYARETİNE HİÇ GÖTÜRÜLMEDİ

Kocası William sadece bir kez Kate'i ziyaretten çıkarken objektiflere takıldı. Ama Kate'in annesi, babası, kardeşleri daha da önemlisi çocuklarından hiçbiri onu bir kez bile ziyarete gitmedi.

Haberin Devamı

O dönemde ortada dolaşan söylentiler de aldı başını gitti. Bunlardan birine göre Kate'in yakınları basının ulaşamayacağı başka bir kapıdan girip çıkıyordu.

Bir başka söylentiye göre Kate gerçekte ameliyat falan olmamıştı. Ruhsal bunalım geçirmişti ve belirtilen hastanede değil bambaşka bir yerde tedavi görüyordu.

KENDİSİNİ HASTA YATAĞINDA GÖRMELERİNİ İSTEMEDİ

İşte gelen ipucu bu konuyla ilgili...

Yılların tecrübeli kraliyet yazarı Kate Nicholl, Galler Prensesi'nin üç çocuğunun gerçekten de annelerini hastanede ziyaret etmediğini söyledi. Bunun nedenini de açıkladı yazar.

Onun söylediğine göre üç çocuğunun Kate'i hastanede hiç ziyaret etmemesi bilerek tercih edilen bir durumdu.

Haberin Devamı

Galler Prensesi, yaşları 10 ile 6 arasında değişen çocuklarının kendisini öyle hasta yatağında tüpler ve monitörlerle çevrili bir şekilde görmesini istememişti.

Bunun yerine doktorlarının uygun gördüğü zamanlarda George, Charlotte ve Louis ile görüntülü konuşmalar yapıyordu.

Bir kaynağın Vanity Fair dergisine söylediğine göre Kate ile William'ın çocukları annelerini ameliyattan sonra en kötü haliyle hiç görmedi.

Bunun yerine sıradan günlük hayatlarını sürdürdüler. Söz gelimi Kate hastanede tedavi görürken büyük oğlu George başka bir okula karşı rugby maçında mücadele ediyordu.

ARDINDAN DAHA KÖTÜSÜ GELDİ

Sonunda Kate, operasyonun etkilerini atlattı ama onu daha kötü bir sürpriz bekliyordu.

İlk açıklamada kanser şüphesi bulunmadığı belirtilse de ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde Kate'in türü açıklanmayan bir kansere yakalandığı ortaya çıktı.

İki aylık suskunluğun ardından yayınlanan videosunda da önleyici kemoterapi tedavisi göreceğini açıkladı Kate.

O videoda da vurguladığı gibi bu durumun çocuklarını etkilemesini istememişti Galler Prensesi. O yüzden de haberi uzun süre kamuoyundan hatta çocuklarından gizlemişti.

Yaşları küçük olan üç kardeşe annelerinin hastalığı uygun bir dille açıklandıktan sonra halka da duyuru yapılmıştı.

Her ne kadar Kate, aylar sonra Trooping the Colour etkinliğinde halkın karşısına çıkmış olsa da onun hastalığı üzerindeki sır perdesi net olarak aralanmış değil.

Görünüşe göre bu da İngiliz kraliyet ailesinin modern tarihe ait sırlarından biri olarak kalacak. Eğer belli bir süre sonra biri ya da belki Kate'in kendisi çıkıp tüm gerçeği açık açık anlatmazsa!