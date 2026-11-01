Hastalığına meydan okuyup sahneye döndü, konserlerden 125 milyon dolar kazandı

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Celine Dion, yaşadığı zorlu sağlık mücadelesinin ardından Paris'teki geri dönüş konserleriyle 125 milyon dolarlık muazzam bir başarıya imza attı ve cesaretini büyük bir ticari başarıya dönüştü.

58 yaşındaki sanatçı, 2022 yılında nadir görülen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen "katı kişi sendromu" (stiff-person syndrome) teşhisi aldığını açıklamış ve bir sonraki yıl planlanan turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Dion gözlerden uzak kaldığı dönemde gördüğü tedavi başarılı sonuç verince, 2024 Paris Olimpiyatları ile sahnelere geri dönmeyi başardı.

Ardından geçtiğimiz ay tam kapsamlı konserlerine yeniden başlayan Dion, 12 Eylül ile 17 Ekim tarihleri ​​arasında Paris'te peş peşe 16 konser verdi.

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Billboard'da yer alan habere göre, sanatçının Plenitude Arena'daki konserleri için toplam 539 bin bilet satıldığı ortaya çıktı.

Bu büyük başarının haberi, sanatçının Paris'te konakladığı 8. bölgedeki Royal Monceau otelinden, yanında tam 29 bavulla çıkarken görüntülenmesinin ardından geldi. Otel personeli bavulları minibüse taşırken, Dion da minik kaniş cinsi köpeği Madison'ı şefkatle paltosunun içine sarmıştı.

Sanatçıya, merhum eşi ve kariyerinin mimarı Rene Angelil'den olan 15 yaşındaki ikiz oğulları Nelson ve Eddy de eşlik ediyordu.

1994 yılından, Angelil'in 2016'da 73 yaşındayken gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesine dek evli kalan çiftin, Rene-Charles adında 25 yaşında bir oğulları daha bulunuyor.

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Dion, son konser serisi sırasında otelinin önünde toplanan hayranları için bir arabanın üzerinde çıplak ayakla şarkı söyleyip dans ettiği anlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

Dion'un son konserine 30 binden fazla kişi katıldı; sanatçı, bu konser dizisi boyunca Plenitude Arena tarihinde başka hiçbir sanatçının ulaşamadığı bir bilet satış rakamına ulaştı. Başlangıçta orada 10 konser vermesi planlanmıştı, ancak programı daha sonra altı performans daha eklenecek şekilde genişletildi.

Konserlerinden birine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı; bu durum, o dönemde ülkede yaşanan ayaklanmalar göz önüne alındığında tartışmalara yol açtı.

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Dion, Plenitude Arena'ya, önümüzdeki mayıs ayında 10 konserlik bir dizi için geri dönecek.

Bu ay gerçekleşen son konserinde, özel tasarım bir Chanel kıyafet giyen Dion; "My Heart Will Go On", "The Power of Love", "S'il suffisait d'aimer" ve "Encore un soir" gibi hit parçalarını seslendirerek hem İngilizce hem de Fransızca repertuvarından örnekler sundu ve sahneden hayranlarına "Bu güzel macera bu gece sona eriyor," dedi. "Ama önümüzdeki mayıs ayında tekrar buluşacağız. O zamana kadar kendinize inanın ve hayallerinize sıkı sıkıya tutunun!" diye seslendi.

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"Katı kişi sendromu" (stiff person syndrome) ile mücadelesini konu alan bir belgeselde Dion, oğullarının evde yapılan "kriz" tatbikatları sırasında "panik düğmelerini" kullanmayı öğrendiklerini açıkladı. Ünlü şarkıcı "I Am: Celine Dion" adlı filmde, bir kriz anında şiddetli fiziksel acılar çektiğini ve vücudunun tamamen katılaştığını anlatmıştı.

Giderek kötüleşen sağlık durumu karşısında gözyaşlarına boğulurken, bir gün yeniden şarkı söyleme konusundaki kararlılığını da dile getiren Celine Dion bir yandan ağır tedaviler görürken bir yandan da sahneye dönebilmek için çok çalıştı.

Belgeselin yayınlandığı 2024 yazında, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Eyfel Kulesi'nin önünde sahne alarak tüm dünyadaki hayranlarını duygulandırdı.