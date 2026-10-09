×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi!

Güncelleme Tarihi:

#KONSER#Celine Dion#Katı Kişi Sendromu
Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:34

Milyonda bir görülen ve henüz tedavisi olmayan amansız bir hastalığa yakalandığı duyulduğunda dünyanın dört bir yanındaki hayranları da onunla birlikte gözyaşı dökmüş, bir daha sahneye çıkamayacak olsa da ünlü şarkıcının sağlığına kavuşabilmesi için sayısız yürek onun için dua etmişti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Müzik dünyasının efsane sesi bu kötü haber duyulduktan sadece birkaç yıl sonra tüm gücüyle savaştığı hastalığına meydan okudu ve konser vermeye geri döndü.

Celine Dion’un bu mucize gibi başarısı Paris'te vermeye başladığı konser serisiyle taçlandı.

Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcı biletleri yok satan konser serisinin çarşamba günkü ayağında Paris'teki Plenitude Arena'da sahnede düşerek herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Gary Francq tarafından Instagram'da paylaşılan bir videoya göre, Celine Dion o sırada 1998 tarihli "Dans un autre monde" adlı şarkısını seslendiriyordu. Bir noktada Dion, tek ayağı üzerinde birkaç kez zıpladıktan sonra ayağı kaydı ve yere düştü.

Haberin Devamı

Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Ancak, beş kez Grammy ödülü kazanan sanatçı hemen ayağa kalktı ve şarkı söylemeye devam ederken kalabalığa başparmağıyla "her şey yolunda" işareti yaptı.

Francq, Storyful'a verdiği demeçte, sanatçının düştüğünü gördüğünde "çok şaşırdığını ve endişelendiğini", ancak "hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp dans etmeye devam etmesinden etkilendiğini" söyledi.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Peak Stan (@peakstan1)'in paylaştığı bir gönderi

Yaşanan bu talihsiz olaya rağmen Francq, gecenin "inanılmaz" olduğunu belirtti.

58 yaşındaki Dion, "katı kişi sendromu" (stiff-person syndrome) ile mücadelesi sürerken Paris'teki konser serisini başlatarak geçen ay sahnelere duygusal bir dönüş yapmıştı.

Yıldız isim ilk konserinin başında biletleri tamamen tükenen salondaki kalabalığa hitaben "Ağlamayacağıma söz vermiştim. Bu gece sizin için, kendim için ve hayat için şarkı söylemek istiyorum" demişti.

Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Celine Dion sözlerine: "Sonunda... Hep birlikte olmamız harika. Bir söz vermiştim. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma dair bir söz vermiştim." diye devam etmiş ve 1996 tarihli hit parçası "Because You Loved Me"ye içten bir gönderme yapmadan önce hayranlarına "destekleri" ve "sabırları" için teşekkür etmişti.

Haberin Devamı

Pop yıldızı bu konser serisini mart ayında, “Paris'e 10 unutulmaz konser için geri döneceğim” diyerek duyurmuş, onun iyileşmesini dört gözle bekleyen hayranlarını sevindirmişti.

Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Dion, katı kişi sendromu teşhisini, çeşitli konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı 2022 yılında açıklamıştı. Çok nadir görülen bu nörolojik hastalık en yaygın olarak kas sertliğine ve gelip geçici, zamanla kötüleşebilen ağrılı spazmlara neden olan nadir bir otoimmün .nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor.

Gözden KaçmasınAmansız denen hastalığına kafa tuttu, 6 yıl sonra sahneye döndü… Ağlamayacağıma söz vermiştimAmansız denen hastalığına kafa tuttu, 6 yıl sonra sahneye döndü… 'Ağlamayacağıma söz vermiştim'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#KONSER#Celine Dion#Katı Kişi Sendromu

BAKMADAN GEÇME!