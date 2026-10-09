Hastalığına meydan okuyup müziğe geri dönmüştü… Sahnede düştü, herkesin yüreği ağzına geldi!

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Müzik dünyasının efsane sesi bu kötü haber duyulduktan sadece birkaç yıl sonra tüm gücüyle savaştığı hastalığına meydan okudu ve konser vermeye geri döndü.

Celine Dion’un bu mucize gibi başarısı Paris'te vermeye başladığı konser serisiyle taçlandı.

Ünlü şarkıcı biletleri yok satan konser serisinin çarşamba günkü ayağında Paris'teki Plenitude Arena'da sahnede düşerek herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Gary Francq tarafından Instagram'da paylaşılan bir videoya göre, Celine Dion o sırada 1998 tarihli "Dans un autre monde" adlı şarkısını seslendiriyordu. Bir noktada Dion, tek ayağı üzerinde birkaç kez zıpladıktan sonra ayağı kaydı ve yere düştü.

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Ancak, beş kez Grammy ödülü kazanan sanatçı hemen ayağa kalktı ve şarkı söylemeye devam ederken kalabalığa başparmağıyla "her şey yolunda" işareti yaptı.

Francq, Storyful'a verdiği demeçte, sanatçının düştüğünü gördüğünde "çok şaşırdığını ve endişelendiğini", ancak "hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp dans etmeye devam etmesinden etkilendiğini" söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Peak Stan (@peakstan1)'in paylaştığı bir gönderi

Yaşanan bu talihsiz olaya rağmen Francq, gecenin "inanılmaz" olduğunu belirtti.

58 yaşındaki Dion, "katı kişi sendromu" (stiff-person syndrome) ile mücadelesi sürerken Paris'teki konser serisini başlatarak geçen ay sahnelere duygusal bir dönüş yapmıştı.

Yıldız isim ilk konserinin başında biletleri tamamen tükenen salondaki kalabalığa hitaben "Ağlamayacağıma söz vermiştim. Bu gece sizin için, kendim için ve hayat için şarkı söylemek istiyorum" demişti.

Celine Dion sözlerine: "Sonunda... Hep birlikte olmamız harika. Bir söz vermiştim. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma dair bir söz vermiştim." diye devam etmiş ve 1996 tarihli hit parçası "Because You Loved Me"ye içten bir gönderme yapmadan önce hayranlarına "destekleri" ve "sabırları" için teşekkür etmişti.

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Pop yıldızı bu konser serisini mart ayında, “Paris'e 10 unutulmaz konser için geri döneceğim” diyerek duyurmuş, onun iyileşmesini dört gözle bekleyen hayranlarını sevindirmişti.

Dion, katı kişi sendromu teşhisini, çeşitli konserlerini iptal etmek zorunda kaldığı 2022 yılında açıklamıştı. Çok nadir görülen bu nörolojik hastalık en yaygın olarak kas sertliğine ve gelip geçici, zamanla kötüleşebilen ağrılı spazmlara neden olan nadir bir otoimmün .nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor.