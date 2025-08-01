'Hastalığım artık tam zamanlı işim oldu' Kansere yakalanan ünlü oyuncu 6 çocuğu için savaşıyor...

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Dawson’s Creek dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu James Van Der Beek bir süre sakladığı kötü haberi geçen sene duyurmuş ve kolon kanserine yakalandığını açıklamıştı.

47 yaşındaki aktör, 3. evre kanser teşhisi aldıktan iki yıl sonra, katıldığı bir programda hastalık sürecini ve yaşadığı zorlu kanser mücadelesini anlattı.

Ünlü oyuncu "Kendini harika hissettiğini" belirttikten sonra, kanserin kendisi için "bir yolculuk" olduğunu anlattı. James Van Der Beek programda "Çok fazla iniş çıkış ve bilinmeyen var. Kansere artık tam zamanlı bir işmiş gözüyle bakıyorum” dedi.

Van Der Beek teşhis konmadan önce herhangi bir "uyarı işareti" olmadığını ve bu nedenle, semptomları olmasa bile insanları tarama yaptırmaya çağırdığını söyledi.

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Eşi Kimberly Van Der Beek ile birlikte altı çocuklarına kansere yakalandığını açıklamak zorunda kalan yıldızı isim "Babalarının acı çekip çekmediğini biliyorlar. Biliyorlar ve bu yüzden onlara söylemeyerek kafalarını daha da karıştırdığınızı düşünüyorum” dedi ve onlarla olabildiğince dürüst şekilde konuştuğunu anlattı.

"Onlara ne yaptığınızı ve yaklaşımınızı söylediğinizde, bunu görebiliyorlar ve hissedebiliyorlar ve bence bu aynı zamanda sadece sizin değil onların da yolculuğu” diyen ünlü oyuncu çocuklarının "duygusal olarak" ona destek olmalarına izin verdiğini belirtti.

Van Der Beek ve eşinin dört kızı var: 14 yaşındaki Olivia, 11 yaşındaki Annabel, dokuz yaşındaki Emilia ve altı yaşındaki Gwendolyn. Çiftin 13 yaşında Joshua ve iki yaşında Jeremiah adında iki de oğlu var.

James Van Der Beek hastalığını öğrendiğinde şaşırdığını söylemiş ve "Kanseri her zaman yaşla ve sağlıksız, hareketsiz yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmiştim. Bense kardiyovasküler açıdan inanılmaz bir formdaydım. Sağlıklı beslenmeye çalışıyordum… Ya da o zamanlar öyle olduğunu düşünüyordum” demişti.

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James Van Der Beek ve eşi Kimberly 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçen sene ağustos ayında, 14. evlilik yıldönümlerini kutlarken, görünüşe göre o zamanlar henüz herkesten sakladıkları kanser savaşını “Hiçbir şey bizi geçtiğimiz yıla hazırlayamazdı… Belki de önceki 12 yıl hariç” diye yazmıştı yıldız oyuncu…

Hastalığını zorlu bir mücadeleyle yenmeye çalışan James Van Der Beek bir yandan da sağlığı elverdiğince çalışmaya devam ediyor.

Kanserinin ilerlemiş olmasına rağmen güçlü olduğunu söyleyen ünlü oyuncu hayranlarına korkmamalarını söylemiş ve hem onlar hem de 6 çocuğu için mutlaka iyileşip geri döneceği konusunda söz vermişti…