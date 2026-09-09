×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Güncelleme Tarihi:

#Selena Gomez#Benny Blanco#Annelik
Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 15:22

Çocuk yaştan beri spot ışıklarının altında yaşayan, kendini hem başarılı bir oyuncu hem de şarkıcı olarak kanıtlayan ünlü yıldız geçen sene evlenmiş, hayallerindeki mutlu yuvayı kurmayı sonunda başarmıştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Şimdi ise bu mutlu tabloda sadece tek bir eksik kaldı…

Selena Gomez, geçtiğimiz gün Instagram Hikayeler'de yeni doğmuş bir bebekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Bu fotoğrafı sadece “Bir gün…” notuyla paylaşan Selena Gomez, geçen sene evlendiği Benny Blanco ile aile kurma olanları yaptıklarını zaten saklamıyor.

34 yaşındaki Gomez, daha önce Ekim 2025'te, "Wizards of Waverly Place"in devamı niteliğindeki "Wizards Beyond Waverly Place" dizisinin 2. sezon finalinden bir kesit paylaşırken benzer bir yorum yapmıştı.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Haberin Devamı

Paylaşımda, canlandırdığı Alex Russo karakterinin, aslında kızı olduğu ortaya çıkan Billie'ye sarıldığı görülüyordu ve Gomez şu notu düşmüştü: "Alex Russo bir anne. Umarım bir gün ben de öyle olurum."

Eylül 2024'te Gomez, tıbbi durumlarının hem kendi hayatını hem de bebeğin hayatını "tehlikeye atabileceğini" açıklayarak "kendi çocuklarını taşıyamayacağını" yani hamile kalamayacağını söylemişti.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Anne olmayı çok istese de hamile kalıp kendi çocuğunu karnında taşıma şansı olmayan Selena Gomez’in bu durumu çok uzun yıllardır yaşadığı büyük sağlık sorunlarından kaynaklanıyor.

2013 yılında lupus teşhisi konulan ve 2017'de ölümün kıyısındayken böbrek nakli olarak hayata tutunabilen Selena Gomez, taşıyıcı annelik veya evlat edinme seçeneklerini göz ardı etmemekle birlikte, bunun "bir süre yasını tutması gereken bir durum" olduğunu itiraf etmişti.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Gomez o dönemde, "Sonuçta onu bir taşıyıcı anne doğursa da umurumda değil. O benim bebeğim olacak" demişti.

Haberin Devamı

Çocuk taşıyamayacağı gerçeğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, bir "Women in Film" (Sinemada Kadınlar) etkinliğinde konuşan Gomez, kendisini bir kurban olarak görenlere "defolup gitmelerini" söylemişti.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

"İnsanlara yardıma ihtiyacınız olduğunda veya yardım istediğinizde bunu söylemek utanç verici bir şey değil. Yani evet, çocuk taşıyamayacağımı paylaştım... Hayatım böyle. Ben buyum."

Gözden KaçmasınYıllarca bu anı beklemişti… Tek gelinlik yetmedi, birini çıkardı diğerini giydi ‘Masal prensesim benim’Yıllarca bu anı beklemişti… Tek gelinlik yetmedi, birini çıkardı diğerini giydi! ‘Masal prensesim benim!’Haberi görüntüle

Gomez ve 38 yaşındaki müzik yapımcısı Blanco, Eylül 2025'te Santa Barbara, Kaliforniya'da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Düğünlerinden sonraki ay Gomez, büyük günlerine dair detayları neden gizli tutmayı tercih ettiğini "Düğünümden fotoğrafların benden başkası tarafından çekilip paylaşılmasını istemedim; hayatımı elimden geldiğince gözlerden uzak tutuyorum” diyerek açıklamıştı.

Haberin Devamı

Çift, Aralık 2024'te nişanlandı; Gomez, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf serisinde göz alıcı pırlanta yüzüğünü gözler önüne serdi. Nişanlandıkları sırada çift, bir yıldan uzun süredir birlikteydi.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Gomez, ilişkilerini Aralık 2023'te Instagram'daki bir dizi paylaşımla doğruladı ve o tarihte Blanco ile altı aydır gizlice görüştüklerini açıkladı.

Bu evlilik kimi hayranları tarafından desteklenmese de ilişkisini savunurken Gomez, Blanco'nun "bugüne kadar birlikte olduğu herkesten daha iyi" olduğunu ve kendisine "bu gezegendeki herkesten daha iyi davrandığını" yazdı.

Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selena Gomez#Benny Blanco#Annelik

BAKMADAN GEÇME!