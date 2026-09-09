Hastalığı yüzünden hamile kalması bile imkansız… Annelik hayalinden vazgeçmedi: Bir gün mutlaka

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Şimdi ise bu mutlu tabloda sadece tek bir eksik kaldı…

Selena Gomez, geçtiğimiz gün Instagram Hikayeler'de yeni doğmuş bir bebekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Bu fotoğrafı sadece “Bir gün…” notuyla paylaşan Selena Gomez, geçen sene evlendiği Benny Blanco ile aile kurma olanları yaptıklarını zaten saklamıyor.

34 yaşındaki Gomez, daha önce Ekim 2025'te, "Wizards of Waverly Place"in devamı niteliğindeki "Wizards Beyond Waverly Place" dizisinin 2. sezon finalinden bir kesit paylaşırken benzer bir yorum yapmıştı.

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Paylaşımda, canlandırdığı Alex Russo karakterinin, aslında kızı olduğu ortaya çıkan Billie'ye sarıldığı görülüyordu ve Gomez şu notu düşmüştü: "Alex Russo bir anne. Umarım bir gün ben de öyle olurum."

Eylül 2024'te Gomez, tıbbi durumlarının hem kendi hayatını hem de bebeğin hayatını "tehlikeye atabileceğini" açıklayarak "kendi çocuklarını taşıyamayacağını" yani hamile kalamayacağını söylemişti.

Anne olmayı çok istese de hamile kalıp kendi çocuğunu karnında taşıma şansı olmayan Selena Gomez’in bu durumu çok uzun yıllardır yaşadığı büyük sağlık sorunlarından kaynaklanıyor.

2013 yılında lupus teşhisi konulan ve 2017'de ölümün kıyısındayken böbrek nakli olarak hayata tutunabilen Selena Gomez, taşıyıcı annelik veya evlat edinme seçeneklerini göz ardı etmemekle birlikte, bunun "bir süre yasını tutması gereken bir durum" olduğunu itiraf etmişti.

Gomez o dönemde, "Sonuçta onu bir taşıyıcı anne doğursa da umurumda değil. O benim bebeğim olacak" demişti.

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Çocuk taşıyamayacağı gerçeğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, bir "Women in Film" (Sinemada Kadınlar) etkinliğinde konuşan Gomez, kendisini bir kurban olarak görenlere "defolup gitmelerini" söylemişti.

"İnsanlara yardıma ihtiyacınız olduğunda veya yardım istediğinizde bunu söylemek utanç verici bir şey değil. Yani evet, çocuk taşıyamayacağımı paylaştım... Hayatım böyle. Ben buyum."

Gomez ve 38 yaşındaki müzik yapımcısı Blanco, Eylül 2025'te Santa Barbara, Kaliforniya'da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Düğünlerinden sonraki ay Gomez, büyük günlerine dair detayları neden gizli tutmayı tercih ettiğini "Düğünümden fotoğrafların benden başkası tarafından çekilip paylaşılmasını istemedim; hayatımı elimden geldiğince gözlerden uzak tutuyorum” diyerek açıklamıştı.

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Çift, Aralık 2024'te nişanlandı; Gomez, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf serisinde göz alıcı pırlanta yüzüğünü gözler önüne serdi. Nişanlandıkları sırada çift, bir yıldan uzun süredir birlikteydi.

Gomez, ilişkilerini Aralık 2023'te Instagram'daki bir dizi paylaşımla doğruladı ve o tarihte Blanco ile altı aydır gizlice görüştüklerini açıkladı.

Bu evlilik kimi hayranları tarafından desteklenmese de ilişkisini savunurken Gomez, Blanco'nun "bugüne kadar birlikte olduğu herkesten daha iyi" olduğunu ve kendisine "bu gezegendeki herkesten daha iyi davrandığını" yazdı.