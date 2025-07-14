Hastalığı yüzünden hamile bile kalamamaktan korkuyordu… Ünlü model anne oldu: Hoş geldin küçük kızım

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Geçen hafta iyice büyümüş karnıyla son hamilelik pozlarını veren tescilli güzel ilk bebeğine kavuştu.

ABD ve Kainat Güzellik Kraliçesi Olivia Culpo ve Amerikan futbolu yıldızı eşi Christian McCaffrey'nin bir kızları oldu.

Eski güzellik kraliçesi dün akşam Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla Colette adını verdikleri kızlarının doğduğunu müjdeledi.

Hastanede çekilen siyah beyaz fotoğraflarla artık üç kişilik bir aile olmalarını kutlayan çiftin yüzü mutlulukla aydınlanmıştı.

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Olivia Culpo, Instagram Hikâyeleri’nde de eşini paylaşarak “Colette, dünyanın en iyi babasına sahip olduğu için çok şanslı” diye ekledi ve paylaşımını “Eşsiz bir aşk” sözleriyle yaptı.

Christian McCaffrey eşini doğumhanede de yalnız bırakmadı ve Olivia Culpo bu anları “Tüm deneyimler arasında en korkutucu ve en ödüllendirici olanı. O odaya girer girmez kendimi çok huzurlu hissettim” diyerek paylaştı.

Tescilli güzel ve Christian McCaffrey 2019’da tanıştılar ve bir daha da birbirlerinden hiç ayrılmadılar.

Çift 2023’te nişanlanmış ve geçen yılın haziranında da evlenmişti.

Olivia Culpo evlendikten sonra annelik hayaliyle ilgili konuşmuş ancak endometriozis hastalığı yüzünden anne olamamaktan, hamile kalamamaktan çok korktuğunu da açıkça itiraf etmişti.

Ünlü yıldız uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına ve tüm korkularına rağmen evlendikten dokuz ay sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

Culpo mart ayında da verdiği ilk hamilelik pozlarını “Hayatımda yeni bir sayfa, annelik…” diyerek paylaşmıştı.

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Bir kızı olan ünlü güzel bebeğinin cinsiyetini önceden öğrenmek istemediğini söylemiş ancak karnının şeklinden ve vücudundaki değişikliklerden bir oğlu olacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.