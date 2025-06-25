Ünlü sunucunun parası, kariyeri, hayatı elinden gitti... Eski kocası da yakasından düşmüyor... 'Gözü doymaz para avcısı şeytan!'

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Zaten tiroidle ilgili sorunları bulunan, bir yandan da kötü alışkanlıkların pençesinden kurtulamayan Williams bir de üstüne frontotemporal demans teşhisi aldı...

Zaten ondan sonra da kelimenin tam anlamıyla hayatı karardı... Mecburen kariyerine veda etti.. Sonra da New York'ta bir bakım evine yatırıldı ünlü sunucu...

Kendisine bir vasi atandı... Hayatının ve daha da önemlisi çalışarak kazandığı bütün paranın kontrolü o vasinin ellerinde artık.

Kendi anlatımıyla "üç kuruş parayla, sadece bir yatak, bir banyo ve bir penceresi olan" odasında hayatta kalmaya çalışan Williams, vesayet altından kurtulmak için bir dava açtı.

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PARA PEŞİNDEKİ ESKİ KOCASI DA ONA SORMADAN DAVA AÇTI

Sonra da aklına hayaline gelmeyen bir durumla karşılaştı.

Boşandığı kocası Kevin Hunter da Wendy Williams'ın vesayet altından kurtulması için 250 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.

Wendy Williams, eski kocası Kevin Hunter'ın, kendisinin bilgisi veya onayı olmadan, mahkeme tarafından atanan vesayetten kurtulması için kendisini de müdahil olarak göstererek 250 milyon dolarlık dava açtığını söyledi.

Bütün bunlara hazırlıksız yakalandığını belirten ünlü sunucu, eski kocasını da "Bana sormadan adımı kullanıyor" diye eleştirdi.

TMZ adlı internetd sitesine konuşan Wendy Williams, kocasının açtığı bu dava hakkında hiçbir fikri olmadığını ve kendisinin o davayla bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

'HALA ŞEYTANİ İŞLERİNE DEVAM EDİYOR'

Eski kocasını "para avcısı" olarak tanımlayan Wendy Williams, "O her zaman böyle yapardı. Bu tür şeytani işler yapmaya devam ettiğini görmek güzel" diye sürdürdü sözlerini.

"Ben onun bu davanın bir parçası olmasını asla istemedim. Çünkü ondan sonsuza kadar boşandım" diyerek eski kocasına olan kızgınlığını ifade etti Wendy Williams.

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Williams'ın avukatı Joe Tacopina da onun bu sözlerini doğrulayarak "Bu davadan kesinlikle haberi yoktu. O da zaten bu durumdan hiç memnun değil" diye konuştu.

SON İKİ YILDIR HAYATI HABUSA DÖNDÜ

Gündüz kuşağının yıldız sunucusu olarak hafızalara kazınan Williams, son iki yıldır kelimenin tam anlamıyla bir "var olma" mücadelesi veriyor...

Kendisi aksini savunsa da sağlığı gitti, şimdi de neredeyse akıp giden sular gibi maddi kazanımları bitiyor.

Bir süredir frontotemporal demans hastalığıyla boğuşan Wendy Williams, geçtiğimiz ayın son günlerinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında da kendi banka hesabından ve kredi kartlarından izni olmadan binlerce doların çekildiğini anlattı.

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PARASININ İZİNSİZ ÇEKİLİP DOKTORA VERİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda banka ekstrelerine de yer verdi.

Terapisti Dr Rami Kaminski'nin hesabına, kendisine danışılmadan önce 60 bin dolar sonra da 10 bin dolar aktarıldığını ileri sürdü.

Williams o paylaşımda doktoru Kaminski'nin mali danışmanı Lori Schiller'e 2022 yılının ocak ayında yazdığı ileri sürülen bir mektubu da paylaştı.

Söz konusu mektupta doktor, Williams'ın bir yıldan fazla süredir hastası olduğunu ve altı aydır da kendi kararlarını veremeyecek durumda olduğunu belirtiyor.

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ÖZEL BİR BAKIMEVİNDE KALIYOR: BENİ BURAYA HAPSETTİLER

Her fırsatta anlattığına göre Wendy Williams, bir süredir New York'ta özel bir bakımevinde kalıyor. Burası lüks bir yer ama kendi söylediğine göre orada bir hapishane hayatı yaşıyor.

Williams, telefonla bağlandığı bir radyo yayınında da parasının kontrolünün kendisinden alındığını ve vasi olarak tayin edilen kişiye aktarıldığını anlattı.

Kendisine harçlık gibi verilen paranın ise hiçbir şeye yetmediğinden şikayet etti Williams.

Geçtiğimiz ay da aslında demansa yakalanıp akli melekelerini yitirmediğini ispatlamak için çabalamaya başladı Wendy Williams.

Hatta bunun için kendisine yeni testler yapılmasını istedi. Bu testler yapıldı ancak sonuçları henüz açıklanmış değil.

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DURUŞMADA İSTEMEDİĞİ SÖZLER DUYDU: SENİN KARİYERİN BİTTİ ARTIK

Bu arada Williams'ın kendisine tayin edilen vasiden kurtulmak için açtığı davanın duruşması da geçen ay yapıldı.

Bu davayı açarken kariyerine dönme umudu da vardı Williams'ın. Ama o duruşmada bu umudu da elinden gitti.

Hakim, Williams'ın işinin başına dönme konusundaki isteğini reddetti ve ona epey acımasız bir cümleyle seslendi: Seni kariyerin bitti artık!

Oysa yaşadığı hayattan bunalan Wendy Williams, aslında bir süredir hafızayla ilgili melekelerini yitirmediğini kanıtlamak için çaba harcıyordu...

Özellikle de kaldığı bakım merkezinden bazı TV ve radyo programlarına bağlanarak ne kadar zor bir hayat yaşadığını, bütün bunları hak etmediğini anlatıyordu.

MUHTEŞEM BİR MANZARASI OLAN EVİ DE ELİNDEN GİTTİ

Bu arada Wendy Williams, şu anda hastalığı yüzünden bir odada yaşıyor ama bir dönem New York kentine tepeden bakan lüks bir çatı katı dairesinde güzel bir hayat sürüyordu.

Mali sorunları yüzünden bu evi elinden çıkarmak zorunda kaldı ünlü sunucu. Üstelik de aldığı fiyattan daha düşük bir miktara.

Williams'ın üç yatak odası, üç banyosu ve Hudson nehrini tepeden gören bir terası bile bulunan bu ev 3,75 milyon dolara satıldı. Ünlü sunucu burayı 2021 yılında 4.5 milyon dolara satın almıştı.

Williams'ın bir zamanlar lüks bir hayat sürdüğü tavandan tabana pencereleri sayesinde gün ışığına boğulan evinin satış işlemi bile vesayeti altında olduğu kişi tarafından yapıldı.

HER FIRSATTA DERTLERİNİ ANLATIYOR

Wendy Williams, bundan bir süre önce de telefon bağlantısıyla bir radyo programına katılıp orada da hayatından dert yanmıştı.

Williams, geçen ay The Breakfast Club adlı programa telefon bağlantısıyla konuk oldu. Orada da durumunu gözler önüne seren iç sızlatan açıklamalar yaptı.

Wendy Williams programda maddi açıdan da ne kadar büyük bir zorluk çektiğini saklamadı. Ünlü sunucu "Benim paramı da hapsettiler" diye konuştu.

Vesayetten kurtulmak için çabaladığını belirten 60 yaşındaki Williams, banka hesabında sadece 15 dolar olduğunu vurguladı: "15 dolarım var. Sadece 15 dolar.. Bu ne işe yarar" diye konuştu.