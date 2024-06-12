En sadık çalışanını böyle ödüllendirdi... Hasta yatağından vefa borcunu ödedi

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Önce bu yılın ilk ayının ortalarında karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Ardından da Kate'in 22 Mart'ta kanser tedavisi göreceğini açıkladığı bir video yayınlandı.

Bunun ardından da kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu Prenses. Hakkındaki söylentiler de aldı başını gitti.

Tabii bu arada Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili başka gelişmeler de oldu.

Önce çok önem verdiği erken çocukluk dönemiyle ilgili proje kapsamındaki çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Sonra Trooping The Colour öncesi düzenlenen provaya katılamadığı için bir özür mektubu yayınladı. Son olarak da yine Kate ile ilgili başka bir haber geldi.

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SADIK ÇALIŞANINA VEFA BORCUNU ÖDEDİ

Buna göre Kate Middleton, yıllardır hem birlikte çalıştığı hem de yakın arkadaş olduğu Natasha Archer'ı terfi ettirdi!

Yapılan yorumlara göre bu adımıyla da uzun süredir en sadık çalışanı ve sırdaşı olan Archer'a vefa borcunu ödemiş oldu.

Yıllardır Kate Middleton'ın stilisti olarak çalışan Archer, bu görevinin hiyerarşik olarak daha üst basamağına getirildi. Hem Kate'in hem de Prens William'ın kıdemli özel yöneticisi olarak atandı.

'SAĞDUYULU TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ'

Kate Middleton'a yakın bir kaynak Natasha Archer'ın terfi etmeyi çoktan hak ettiğini belirterek "Natasha, yıllardır sağduyulu ve Kate'e sadık davranışlarıyla dikkat çekti" diye yorumladı bu gelişmeyi.

Aynı kaynak, Natasha Archer'ın maaşında da önemli ölçüde bir artış olacağını ekleyip "Bu Kate'in sadakati için Natasha'ya teşekkür etme şekli" diye konuştu.

2007 YILINDAN BU YANA AİLE İÇİN ÇALIŞIYOR

Natasha Archer, 2007 yılından bu yana İngiliz kraliyet ailesi için çalışıyor. Kate ile işbirliğine ise önce onun asistanı olarak başladı. 2014 yılında da Kate'in stilisti oldu.

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Geçtiğimiz 10 yıl içinde Kate Middleton'ın gardrobunun, etkinliklerde kullandığı giysi ve aksesuarların hazırlanmasından sorumlu oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Kate'in değişen giyim kuşamında da Natasha Archer'ın imzası var.

Sadece giyim kuşamı değil Kate'in saçlarından da bu sürede Natasha Archer sorumlu oldu. Archer, geleceğin kraliçesi olarak Kate'in dış görünümünü değiştirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesine göre Kate'in hasta yatağında terfi ettirdiği Natasha Archer, kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evli. Son aylarda da Kate ile ayrılmaz bir ikili oldu. Hatta konuşulanlara göre Kate ile birlikte doktor randevularına da gidiyor.





BU AİLENİN ÇALIŞANLARI DA ÜNLÜ

Her üyesi dünya basınının büyük ilgisini çeken İngiliz kraliyet ailesinin başka bazı çalışanları da zaman zaman manşetlere çıkıyor.

Bunlar arasında en çok konuşulanlardan biri Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis'nin dadısı Maria Teresa Borrallo. Hatta Kate'in kanser tedavisi gördüğü süreçte üç çocuğun bakımıyla daha fazla ilgilenmeye başladı Borrallo.

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Her ne kadar Kate'in annesi Carole torunlarıyla ilgilense de kraliyet çocuklarının konumlarına uygun olarak yetiştirilmesi gerekiyor. İşte bu konuda da Galler ailesinin en büyük yardımcısı Maria Teresa Turrion Borrallo.

Kraliyet yorumcusu Pauline Maclaran geçen yıl Borrallo'nun. üç kardeşin gelecekteki yaşamları üzerinde büyük bir etki yaratacağını ileri sürdü.

Maclaran "Kraliyet dadılarının kraliyet çocuklarının hayatında önemli roller oynadığını düşünüyorum. Günlük ihtiyaçlarını ve güvenliklerini karşılamanın yanı sıra, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmede de birçok destek sunabilirler" diye konuştu.

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ÜÇ KARDEŞİN DADISI YILLARDIR GÜNDEMDE

Aslına bakılırsa Kate ile William'ın üç çocuğunun dadısı Maria Teresa, yıllardır basının gündeminde ilk sıralarda. Hatta aileyle çalışmaya başladığı ilk dönemde bir kitaba bile konu oldu.

Louise Heren'ın Susan McMillan ile birlikte kaleme aldığı, 10 yıl önce yayınlanan ve zaman içinde güncellenerek geçen yıl yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlı kitapta, kraliyet çocuklarının dadısı Borrallo ve onun yetiştiği okulla ilgili özel bir bölüm de yer alıyor.

Özellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiştirme biçimi masaya yatırıldı. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu üç çocuğun yetiştiriliş biçimiyle ilgili bazı ayrıntıları The Sun gazetesine anlattı.

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Heren'ın ileri sürdüğüne göre, üç çocuğun geleceğe hazırlanmasında ve kamuoyu karşısındaki davranışlarında Borrallo'nun ilk sırada söz hakkı var.

Kraliyet dadısının bu konuda hiçbir kargaşaya izin vermediğini de sözlerine ekledi yazar. Çocukların aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uçaktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalıklara el sallarken, herhangi bir ağlama, öfke nöbetine izin vermediğini ve vermediğini de söyledi.

NASIL GÜLÜMSEYİP EL SALLAYACAKLARINI BİLE O ÖĞRETİYOR

Kitapta anlatılanlara göre üç çocuğun yemekle ilgili alışkanlıkları konusunda da dadı Borrallo'nun etkisi büyük. Her üç çocuğun da yemek seçmesine müsamaha gösterilmiyor.

George, Charlotte ve Louis'den önlerine çıkarılan her tür yiyeceği en azından denemeleri isteniyor. Bu şekilde üç kardeş, büyüdükleri zaman katılacakları davet ve etkinliklere hazırlanıyor.

Sadece yemek konusunda değil, kamuoyu karşısına çıktıkları diğer etkinlikler için de sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor üç kardeş.

Hatta bu konuda şimdiden hazır oldukları bile söylenebilir. Anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıktıkları etkinliklerde, insanlarla nasıl konuşacaklarını, onlara nasıl gülümseyip el sallamaları gerektiğini küçük yaşlarından itibaren öğreniyorlar.

YAKIŞIKLILIĞIYLA HERKESİN AKLINI BAŞINDAN ALDI

İngiliz kraliyet ailesinin bir başka çalışanı var ki özellikle Kraliçe'nin Platin Jübilesi sırasında ve ölümünden sonraki süreçte bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı.

Bu kişi uzun süre Kraliçe'nin de Kral Charles'ın da yaverliğini üstlenen Yarbay Jonathan Thompson. Bir süre aile üyelerini bile gölgede bırakan Thompson, daha sonra geri planda bir göreve çekildi. Hatta o dönemde Charles'ın onun popülerliğini kıskandığı için böyle davrandığı bile konuşuldu.

Uzun süre "Buckingham Sarayı'ndaki George Clooney" diye anılan Thompson, bir iddiaya göre kıskanıldığı için başka bir iddiaya göre de kendi arzusuyla artık eskisi gibi ön planda değil.

The Times Gazetesi'ne konuşan Buckingham'a yakın bir kaynak, Jonathan Thompson'ın yine Charles ile birlikte çalışacağını ama eskisi kadar göz önünde olmayacağını söyledi.

Ama yine de karısından boşanıp yine İngiliz kraliyet ailesi için çalışan Olivia Lewis ile birlikte olmaya başlayan Thompson zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.