Hasta kocasını kurtarabilmek için her şeyden vazgeçmişti… Ünlü sunucu evini bile kaybedecek duruma geldi!

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Good Morning Britain adlı sabah kuşağını yıllar boyu sunan ve İngiltere’de ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan ünlü sunucu Kate Garraway yeni yıla girmeden önce sevenlerine seslenmiş, iki çocuğunun babası, eşi Derek Draper’ın sağlığına kavuşması için dua istemişti.





SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ AMA...

Ne yazık ki 56 yaşındaki Draper 4 yıldır boğuştuğu sağlık sorunlarına yenilip 5 Ocak’ta hayatını kaybetti. Kate Garraway’in ünlü bir politik danışman olan eşi Draper 2020’nin mart ayında Covid’e yakalanmış, kaybettiği sağlığına bir daha kavuşamamıştı.

Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Derek Draper tam 13 ay hastanede kalmış, o dönem İngiltere’nin Covid kaynaklı en çok hastanede yatan kişisi olmuştu. Kate Garraway eşi Derek Draper kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırılınca sevenlerinden dua istedi... Ancak Draper Covid'e yakalandıktan sonra verdiği mücadeleyi ne yazık ki kaybetti

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ÜNLÜ SUNUCU KENDİNİ COVID'E YAKALANDIKTAN SONRA İYİLEŞEMEYEN KOCASINA ADADI

Tüm organları hasar gören ve toparlanamayan Derek Draper hastaneden çıksa da sağlığına kavuşamayan Draper tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Kate Garraway, yıllar süren bu süreç boyunca eşini kurtarabilmek için adeta insan üstü bir çaba harcadı.

Gelen son haberlere göre hayat arkadaşını kaybederek büyük bir yıkım yaşayan ünlü sunucu bir de büyük bir mali kriz içine girdi. Eşinin bakımı için uzun süredir çalışamayan Kate Garraway tüm birikimini tüketmiş durumda. Kate Garraway hayatının son yıllarını ölüm döşeğinde geçiren eşini kurtarabilmek için işini bıraktı, hiçbir kazancı olmadan tüm birikimini de bu süreçte tüketti

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TÜM BİRİKİMİ TÜKENDİ: EVİNİ SATMAK ZORUNDA KALACAK

Hatta ünlü sunucunun Londra’daki 4 milyon pound değerindeki evini satma mecburiyetiyle karşı karşıya kaldı. Derek Draper, Kate Garraway tarafından hastalık süreci boyunca sık sık Meksika’ya götürülmüş, çiftburadaki alternatif tedavileri denemişti.

19 yıl evli kalan çiftin 2 çocuğu vardı

Derek Draper Noel öncesinde Meksika’da kalp krizi geçirdi. Meksika'daki doktorlar kalbinin tekrar atmasını sağlamalarına rağmen, Covid hasarı Draper’ın iyileşmesine engel oldu. Kate Garraway kocasını 12 saatlik zor bir yolculukla Londra’ya geri getirdi ve talihsiz adam hemen yoğun bakıma alındı. Kate Garraway verdiği hizmetlerden dolayı İngiliz kraliyetinin onur nişanına layık görülmüştü... Ünlü sunucunun onurlandırıldığı törene Derek Draper tekerlekli sandalyede katılabildi

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KOCASINI İYİLEŞTİREBİLMEK İÇİN İŞİNDEN VAZGEÇTİ, HER ŞEYİNİ FEDA ETTİ

Derek Draper, başucunda onu hayatta tutmak için her şeyden vazgeçen eşi Kate Garraway ve çocukları 17 yaşındaki Darcy ve 14 yaşındaki Billy varken 5 Ocak’ta son nefesini verdi. Ünlü sunucu eşinin ölümünü sosyal medya üzerinden "Şimdi huzur içinde yat Derek, aşkım, hayatımda olduğun için çok şanslıydım” diyerek duyurdu.

Garraway’in yakın çevresi uzun süredir Covid yüzünden sağlığını kaybetmiş durumda olan eşinin ihtiyaç duyduğu bakımın çok pahalı olması nedeniyle maddi olarak tükendiğini söyledi. Ünlü sunucu bakıcılara haftada binlerce pound harcamanın yanında sürekli hastane masrafları yüzünden bir servet harcadı.

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Garraway ayrıca kocasını alternatif tedaviler için iki kez de Meksika’ya götürmüştü. Ünlü sunucu şimdi satmak zorunda kaldığı Londra’daki evlerini de eşine bakabilmek için büyük paralar harcayarak adeta yeniden inşa ettirmişti.





AİLE 4 YILDA MADDİ VE MANEVİ OLARAK ÇÖKTÜ

Ünlü sunucu neredeyse dört yıl boyunca sevgili kocasının acı çekmesini izlemek zorunda kalmakla kalmadı, aynı zamanda maddi kaygıları da aklından hiç çıkmadı. Bir psikoterapist olan Derek Draper aynı zamanda İngiltere’nin en ünlü ve başarılı politika danışmanlarından biriydi. Draper’ın hastalığı onu çalışamaz duruma getirdi ve ailenin 4 yıllık mücadele sonunda maddi olarak da çöküşü bu şekilde başladı…