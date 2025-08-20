Hasretle akan gözyaşlarını onlarla dindirmişti… Güzel kızlarım nasıl da büyüdünüz!

Haberin Devamı

Oysa gözümüze sanki göklerde yaşayan birer yıldız gibi görünen ünlülerin de çoğumuzdan farksız özel yaşamları ve sıcak, samimi aile hayatları var.

Bunu da kimi zaman sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak hayranlarına hatırlatma fırsatını kaçırmıyorlar.

İşte bu ünlü yıldızlardan biri de Nicole Kidman. Özel hayatı konusunda ketumluktan pek vazgeçmeyen bir ünlü olsa da Kidman ara sıra eşi ve çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yapmadan da duramıyor.

Yaz mevsiminin bitmeye yüz tutmasıyla birlikte gittikleri aile tatillerinden hatıraları Instagram hesabından paylaşan Nicole Kidman iki kızı Sunday ve Faith'le verdiği tatlı anne kız fotoğraflarını da hayranlarına gösterdi.

Son zamanlarda saçlarını doğal haline bırakıp kıvırcık şekilde kullanmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu 14 yaşındaki kızı Faith'i yaz gün batımında kucaklarken yanağından öptü. Kidman iki parçalı mavi bir elbise giyerken, Faith beyaz askılı bir elbise giymişti ve hem anne hem de kızı doğal buklelerini sergiledi.

Benzer bir fotoğrafta, 17 yaşındaki kızı Sunday Rose'u kameraya hafifçe gülümseyerek sardı. Sunday, annesinin sevgisinin tadını çıkarırken kırmızı çiçekli siyah bir elbise giymiş ve mutlulukla gülümsüyordu.

Nicole Kidman’ın iki kızı Keith Urban’la yaptığı mutlu evlilikten dünyaya geldi. Çift 2006’da evlenmişti.

Güzel yıldızın ilk evliliğini yaptığı Tom Cruise’la ise çok isteseler de çocukları olmamış, çift evlat edinmeye karar vermişti.

Nicole Kidman ve Tom Cruise’un evlatlık kızları Isabella 32, oğulları Connor ise 30 yaşında.

1990’da evlenen Kidman ve Cruise 2001’de ayrılmış, bu ayrılığın ardından iki çocuğu Nicole Kidman’dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı.

Babaları Tom Cruise’la hâlâ görüşen Isabella ve Connor çok uzun yıllardır anneleri Nicole Kidman’ı hiç görmediler hatta arayıp sormadılar bile.

Bunun altında da yine Tom Curise’un Katie Holmes’dan doğan kızı Suri’ye sırtını çevirmesiyle aynı sebep yatıyordu.

Tom Cruise'dan boşanmasının ardından Kidman, Scientology Kilisesi'nden ayrıldı. Çocukları ise babalarının yolundan giderek tarikatın birer üyesi olarak kaldılar. Bu durum, Kidman ile çocuklarının arasını açtı ve o sonsuz mesafe bir daha hiç kapanmadı.

Yıllar yılı çocuklarına hasret kalan ve üzüntü çeken Nicole Kidman Keith Urban’dan doğan kızlarını belki de bu yüzden bağrına çok daha büyük bir sevgi ve özlemle basmış oldu…

Bu konu hakkında pek yorum yapmak istemeyen ünlü yıldız 2018’de verdiği bir röportajda "Onlar yetişkin insanlar. Kendi kararlarını verebilirler. Scientologist olmayı seçtiler ve bir anne olarak benim işim onları sevmek. Hoşgörünün bir örneğiyim ve inanıyorum ki, çocuklarımız ne yaparlarsa yapsınlar onları sevmekten vazgeçmemeliyiz” dedi.