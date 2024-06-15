Kate altı ay sonra ilk kez ortaya çıkacak... Kendi özel günü şerefine hasta yatağından kalkan gelinini unutmadı... Hoş geldin kızım!

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Her ne kadar Charles, tedavisinin olanak verdiğince görevlerini sürdürse de Kate Middleton, geçtiğimiz mart ayında yayınlanan ve kanser tedavisi göreceğini açıkladığı videonun ardından hiç halkın karşısına çıkmadı.

Fakat dün gece resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kate Middleton, bugün yapılacak olan Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı.

Her ne kadar eskisi gibi tam kapasite çalışmayacak olsa da yaz ayı içinde belirli bazı etkinliklere katılacağını da duyurdu.

O DA KENDİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İşte bu haber aylardır Galler Prensesi'nin durumunu merak edenleri çok heyecanlandırdı.

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Son olarak geçtiğimiz yılın 25 Aralık günü tüm ailesiyle birlikte Sandringham'daki Noel ayinine katılan Kate, o zamandan bu yana yani tam altı aydır "kanlı- canlı" bir şekilde halkın karşısına çıkmamıştı.

Bugünkü etkinlikte Kate bu kadar uzun bir sürenin ardından ilk kez eskisi gibi bir görüntü verecek. Bu durum Kate'in, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının yanı sıra belli ki Kral Charles'ı da mutlu etti.

Genellikle kendi öz çocuklarına bile mesafeli davranmasıyla bilinen Kral Charles, Kate'in sosyal medyada dönüş haberini verdiği gönderisini kendi Instagram hesabından da takipçileriyle paylaştı.

Kral Charles'ın büyük oğlunun karısı olan gelini Kate ile arasının iyi olduğunu bilmeyen yok artık. Harry'nin karısı Meghan Markle'a ne kadar mesafeli davranıyorsa Kate Middleton ile arası o kadar iyi.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'nci yıl dönümünde bir törene gittiklerinde Kate'e "havadan öpücük" gönderdiği anlar bile kameralara takılmıştı.

Kral Charles'ın tam altı ay halkın gözünden uzakta olan gelini Kate'in, Trooping the Colour, etkinliğine katılacağını duyurduğu sosyal medya gönderisini kendi resmi hesabından paylaşması da "Charles, gelinine hoş geldin diyor" yorumlarına neden oldu.

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Trooping The Colour adlı bu etkinliğin geçmişi çok eskilere dayanıyor. 17'nci yüzyıldan bu yana da bir gelenek haline geldi. Bu özel günde aslında her ne kadar gerçek doğum günleri olmasa da tahttaki hükümdarın doğum günü olarak da kutlanıyor.

Bir başka deyişle bu gün, aslında 14 Kasım doğumlu olan Kral Charles'ın doğum günü de kutlanacak. Bu açıdan bakıldığında Kate, hasta yatağından kayınpederinin bu özel günü için çıkıp törendeki yerini almış olacak.

SAĞLIK DURUMUNU TEDAVİNİN ETKİLERİNİ ANLATTI

Middleton, dün akşam saatlerinde Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin resmi Instagram hesabından duyurusunu yaptı. Matt Porteous'un objektifine verdiği pozunu paylaşan Middleton, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri ve tedavinin kendisini nasıl etkilediğini de satırlara döktü.

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Middleton paylaşımında tedavisi sırasında kendisine gösterilen destek için teşekkür etti. Ayrıca bu iyi dileklerin kendisini cesaretlendirdiğini de ekledi satırlarına.

Bütün bu mesajların hem kendisine hem de kocası William'a çok yardımcı olduğunu ve fark yarattığını yazdı Middleton.

'İYİ GÜNLERİM VAR, KÖTÜ GÜNLERİM VAR'

Galler Prensesi tedavisinde iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti ve hemen ardından şu satırlara yer verdi:

"Ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz."

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AYLARDIR BEKLENEN HABERİ KENDİSİ VERDİ

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirten Kate Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi.

Bunun hemen ardından da yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağının müjdesini verdi Galler Prensesi. Hatta yaz boyunca belirli bazı etkinliklerde görüneceğini de vurguladı.

Middleton bu arada tedavi sırasında günlerinin nasıl geçtiğine dair ipuçları da verdi. Karşı karşıya olduğu belirsizliğin kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini belirten Kate, her günü geldiği gibi değerlendirdiğini yazdı. "Bedenimi dinliyorum, iyileşmek için ihtiyacım olan zamanı kendime tanıyorum" diye anlattı bu durumu.

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Middleton, takipçilerine bir kez daha destekleri ve anlayışları için teşekkür ederek satırlarını tamamladı.

Bugünkü Trooping The Colours etkinliğine katılması pek de beklenmiyordu aslında. Ama Kate, sosyal medyadan törende yer alacağını duyurdu. Prenses, geçen yıl aynı etkinlikte yine tüm ailesiyle birlikte balkona çıkıp halkı selamlamıştı.