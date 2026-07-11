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Kanserle boğuşan Kral'ın büyük hasreti bitti... Dört yıl sonra ilk kez torunlarını kucakladı

Güncelleme Tarihi:

#Kral Charles#Prens Harry#Meghan Markle
Kanserle boğuşan Kralın büyük hasreti bitti... Dört yıl sonra ilk kez torunlarını kucakladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 09:56

İngiltere Kralı Charles, belki de tahta çıktığı günden sonra hayatının duygusal olarak en karmaşık ve heyecanlı anlarını yaşadı.

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Bundan altı yıl önce aileyi terk edip karısı Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan küçük oğlu Harry'nin  çocukları Archie ve Lilibet ile buluştu.

Hem de dört yıl sonra ilk kez!

Kanserle boğuşan Kralın büyük hasreti bitti... Dört yıl sonra ilk kez torunlarını kucakladı


ONLARI EN SON 4 YIL ÖNCE GÖRMÜŞTÜ
Buckingham Sarayı, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın, 10 Temmuz Cuma günü Highgrove House'da Prens Harry, Meghan Markle, iki çocukları Archie ve Lilibet ile bir araya geldiklerini doğruladı.

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Kral Charles, 7 yaşındaki torunu Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i son olarak 2022 yılında görmüştü.

Gloucestershire bölgesinde bulunan Charles'ın özel konutunda gerçekleşen buluşma ise kamuoyundan gizli olarak gerçekleşti.

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Ayrıca bu özel buluşmayla ilgili herhangi bir fotoğraf da yayınlanmayacak.

Kral Charles, iki torununu en son 2022 yılında, daha annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında görmüştü.

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Kanserle boğuşan Kralın büyük hasreti bitti... Dört yıl sonra ilk kez torunlarını kucakladı


NEREDEYSE TORUNLARINI GÖREMEYECEKTİ
Aslına bakılırsa Kral, neredeyse torunlarını göremeyecekti. Prens Harry, Invictus Games ile ilgili bir dizi etkinlik için Londra'ya gitmeyi çok önceden planlamıştı. Başlangıçta karısı Meghan ile çocukları Archie ve Lilibet de onunla birlikte gidecekti.

Fakat istediği güvenlik önlemleri sağlanamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Meghan ve çocukların İngiltere'ye gitmeyeceği haberi yayıldı.

Kanserle boğuşan Kralın büyük hasreti bitti... Dört yıl sonra ilk kez torunlarını kucakladı

Önce Harry yalnız başına Londra'ya ulaştı. Sussex Dükü, çeşitli etkinliklere katıldı ve hayır kurumlarını ziyaret etti.

Yine de Meghan'ın sonradan çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye gitme olasılığı vardı ve bu da gerçekleşti.

Bir süredir kanserle boğuşan Kral Charles, iki torunuyla dört yıl aradan sonra ilk kez buluştu.

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#Kral Charles#Prens Harry#Meghan Markle

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