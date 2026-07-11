Kanserle boğuşan Kral'ın büyük hasreti bitti... Dört yıl sonra ilk kez torunlarını kucakladı

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Bundan altı yıl önce aileyi terk edip karısı Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan küçük oğlu Harry'nin çocukları Archie ve Lilibet ile buluştu.
Hem de dört yıl sonra ilk kez!
Kral Charles, 7 yaşındaki torunu Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i son olarak 2022 yılında görmüştü.
Gloucestershire bölgesinde bulunan Charles'ın özel konutunda gerçekleşen buluşma ise kamuoyundan gizli olarak gerçekleşti.
Ayrıca bu özel buluşmayla ilgili herhangi bir fotoğraf da yayınlanmayacak.
Kral Charles, iki torununu en son 2022 yılında, daha annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında görmüştü.
Fakat istediği güvenlik önlemleri sağlanamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Meghan ve çocukların İngiltere'ye gitmeyeceği haberi yayıldı.
Önce Harry yalnız başına Londra'ya ulaştı. Sussex Dükü, çeşitli etkinliklere katıldı ve hayır kurumlarını ziyaret etti.
Yine de Meghan'ın sonradan çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye gitme olasılığı vardı ve bu da gerçekleşti.
Bir süredir kanserle boğuşan Kral Charles, iki torunuyla dört yıl aradan sonra ilk kez buluştu.