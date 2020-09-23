Hasan Yıldırım: Kimsenin veliahdı değilim

◊ Geçtiğimiz günlerde cover yaptığınız “Tek Tek” şarkısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuracağınızı açıkladınız. Bu fikir nereden çıktı?

- Bu fikir aslında İbrahim (Tatlıses) abiden çıktı. Bu şarkıyı İbrahim abi, 2003 yılında okudu. Böyle bir başvuru yapacağını söyledi. Başvurdular mı vurmadılar mı bilmiyorum ama ben önümüzdeki hafta başvuru yapacağım. Şarkıda 90 kez ‘tek’, 45 kez de ‘tek tek’ kelimesi geçiyor.

◊ Siz 4 yıl aradan sonra müziğe kaldığınız yerden devam ediyorsunuz, İbrahim Tatlıses de yıllar sonra “İbo Show”la yeniden ekranlara dönüyor. Neler söylemek istersin?

- Bir an önce başlamalı. Geç kalındı bile. Çünkü İbrahim abi ekranlara olduğu zaman bizim müzik daha çok ilgi gördü. Bizleri ayakta tuttu. Ondan sonra arabesk, halk müziği ekranlardan düştü. Onun varlığı her zaman bizi ayakta tutar.







Pandemi beni ekonomik

olarak etkilemedi

◊ Pandemi dönemi müzik sektörünü olumsuz etkiledi. Siz bu süreçte ekonomik zorluk çektiniz mi?

- Müzik dışında ticaretle de uğraşıyorum. Gaziantep’te hayvan çiftliğim var. Açıkçası çok etkilenmedim.

◊ İlerleyen günlerde konserler olacak mı?

- Pandemi sonrası ilk turnemiz Avrupa, sonra Anadolu...

O CÜMLE BENDE BÜYÜK SORUMLULUK YARATTI

◊ Genç jenerasyon daha çok hiphop, rap tarzı müziklere mi kaydı?

- Türkiye’de şu an yapılan rap’in de hiphop’un da altyapıları tamamen arabesk. Bazılarında halk müziği, sanat müziği motifleri de var. Değişik aranjmanlarla Batı’ya yönelik müzik tarzı yapılıyor, güzel de oluyor. Fakat bunun adını değiştirmek çok hoşuma gitmiyor.

◊ İbrahim Tatlıses sizin için “Onda gençliğimi görüyorum” açıklamasını yapmıştı. Kendinizi onun veliahdı olarak görüyor musunuz?

- Veliaht kelimesi bana sıcak gelmiyor. Çünkü veliahtlık; krallık ve imparatorluklarda olur. İmparator ve krallar da genelde zulümkârdır. Onun için çok tasvip etmiyorum ve ağır görüyorum. Ben veliaht filan değilim. Bu beni aşar.

BÜLENT ERSOY BİR GÜN KALBİMİ KIRMADI

◊ Bir dönem Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Kibariye, Nükhet Duru gibi usta isimlerle Günay’da sahneye çıktınız. Sonrasında ne oldu da ara verdiniz?

- 5 yıl önce evlendim. 4 yaşında Aziz isimli bir oğlum var. Ailevi sorumluluklarım oldu.

Biz 14 kardeşiz. En küçüğü benim. Bazı sorunlarla alakalı uğraşlarım oldu.

Biraz da bazı şeyleri izlemek istedim. Daha kaliteli, güzel işleri düşündüm. Benim için fırsat oldu. Yeni besteler yaptım. Yakında onları da çıkaracağım.

Hemşerilerim çok ısrar etti. Urfa için bir şarkı yazdım.





◊ “Bülent Ersoy’la çalışmak zordur” deniliyor. Siz de kendisiyle birçok kez birlikte sahne aldınız, nasıldı onunla çalışmak?

- Büyük bir sanatkâr. Bazı sesler özeldir, onlardan biri de Bülent Hanım’dır. Sahnede bir divadır. Benim için kendisiyle çalışmak hiç zor olmadı.

Herkes ‘Zordur, yanlışı kabul etmez, hemen bağırır çağırır’ dedi. Bir gün bile benim kalbimi kırmadı.

Ben de onun kalbini kırmadım. Zaten her zaman ona, sanatına, repertuvarına ve müzik bilgisine saygılıydım.

Müzikle uğraşıp onun sanatına saygı duymayan biri var ise müzikten anlamıyor demektir. Kendisini seviyorum.

Ara sıra telefonda görüşüyoruz. Yeniden birlikte aynı sahnede olmayı isterim.