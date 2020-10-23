Hasan Yalnızoğlu: 1 yıl hastaneye gidip geldim

Hasan Yalnızoğlu pastasının mumlarını söndürürken, arkadaşları da onun fotoğraflarıyla hazırlanmış maskeleri taktı. Kutlamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalnızoğlu, ciddi bir hastalık geçirdiğini anlatarak “hayatının ikinci yarısına” başladığını söyledi: “6 yaşından beri sporla ilgileniyorum. Geçen yıl yaşadığım rahatsızlık sırasında doktorlar beni korkutan bir açıklama yaptı. Beni hayati riski yüksek bir ameliyat ve uzun bir tedavi sürecinin beklediğini söylediler. 1 yıl boyunca Cerrahpaşa’ya gidip geldim. Kendimi resmen dünyadan tecrit ettim. 1 yılın sonunda doktorlarımın desteğiyle kişisel kurtuluş savaşımı kazanıp iyileştim. Artık iyiyim. İyileşmemde spor ve sağlıklı beslenmenin de çok etkisi oldu. Şimdi kendi spor kulübümün başındayım. Yakında setlere de döneceğim.”





