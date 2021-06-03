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Yalın ONAT - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 03.06.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Hasan Saltık’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yapımcı ve Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın (57) cenazesi, THY’ye ait uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirildi. Cenaze yakınlarına teslim edilirken, Hasan Saltık, yarın Kartal Cemevi’ndeki törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

Yapımcı ve Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık, dün gece Muğla Bodrum’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık’ın cenazesi THY’ye ait uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirildi. Cenaze, kardeşi Kemal Saltık’a teslim edildi. Hasan Saltık’ın cenazesi Kartal Cemevi’ne götürüldü. Hasan Saltık için yarın öğle vakti, Kartal Cemevi’nde tören düzenlenecek. Saltık, Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

Hasan Saltık’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

 "YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSANDI"

Cenazeyi teslim almaya gelen Hasan Saltık’ın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya Hasan gerçekten yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine çevresine değil bütün dünyaya katkısı olan, Türkiye’nin kültür elçisi, sanat elçisi, kaybolan müziklerin arkeoloğu, dostum olduğu için söylemiyorum dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Herkes için ölüm zamansızdır ama Hasan’ınki iyice zamansız" dedi.

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