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Haber Giriş: 23.03.2020 - 08:56,Son Güncelleme:/

Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı

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Harvey Weinstein, Covid 19 nedeniyle hapishanede karantinaya alındı
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Taciz suçlaması nedeniyle 23 yıl hapis cezasına mahkum edilen yapımcı Harvey Weinstein'ın corona virüs (koronavirüs) testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

Bir dönemin en ünlü Hollywood yapımcılarından biri olan 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı ileri sürüldü.

Weinstein, Rikers Adası Hapishanesi'nden çarşamba günü maksimum güvenlikli Wende Islah Tesisi'ne transfer edilmişti.

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