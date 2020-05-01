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Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım!
Harun Tan'ın, Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenfoma ile savaşını 16 Nisan'da kaybetti. 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.
Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlunu kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı.Şiirin sözleri ise şu şekilde:"Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."
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