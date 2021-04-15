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Harun Tan arkadaşıyla sohbette
Harun Tan, Arnavutköy’deki bir kafenin önünde kadın arkadaşıyla objektife yansıdı. Tan, kahve getirdiği kadının köpeğiyle de ilgilendi.
Harun Tan önceki gün Arnavutköy’deydi. Tan, her sabah kahve içmek için gittiği mekanda bu kez bir kadın arkadaşıyla sohbet ederken objektife yansıdı. Arkadaşına kahve getiren Harun Tan, rahat içmesi için de köpeğinin tasmasını elinden aldı. Ayaküstü koyu bir sohbete dalan ikili, fotoğraflarının çekildiğini bile fark etmedi.