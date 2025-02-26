Harry'nin 'gizli babası' olduğu ileri sürülüyordu: Eğer anneleri hayatta olsaydı dağları yerinden oynatırdı!

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Üstelik genel olarak bakıldığında öyle çok da ciddi konular değildi bunca konuşulmanın ardında yatanlar.

Ağırlıklı olarak söylentiler ve entrikalı olaylar nedeniyle hep dünyanın en çok konuşulan kişileri arasında yer aldı bu ailenin üyeleri.

Son beş yıldır en çok konuşulan isimler ise geleceğin kralı Prens William ile kardeşi Prens Harry.

Elbette Kral Charles'ın ve gelini, Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavileri uzun bir süre her şeyin önüne geçti.

Ama sonuç olarak Kral Charles öyle ya da böyle görevlerini sürdürüyor. Kate Middleton da tedavisini tamamlayıp yavaş yavaş hayata döndü.

İKİ DÜŞMAN KARDEŞ YİNE ÖN PLANA ÇIKTI

Durum böyle olunca yine 2020 yılında ailedeki görevlerini bırakıp karısı Meghan Markle'ı ve oğlu Archie'yi de yanına alıp ABD'ye taşınan Prens Harry ile küs ağabeyi Prens William ön plana çıktı.

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İşte bu konuda ilginç bir açıklama daha geldi...

Bir dönem iki kardeşin annesi Prenses Diana'nın aşk yaşadığı, hatta kızıl saçları nedeniyle Prens Harry'nın babası olduğu söylentisi bitmek bilmeyen James Hewitt de iki kardeşin anlaşmazlığı hakkında düşüncelerini söyledi.

Bir TV kanalına röportaj veren 66 yaşındaki James Hewitt, eğer Diana hayatta olsaydı iki oğlu arasındaki bu anlaşmazlığı gidermek için 'dağları yerinden oynatacağını" ileri sürdü.

'DIANA YAŞASAYDI ONLARI BİR ARAYA GETİRECEK GÜCE SAHİP OLURDU'

İngiliz ITV kanalının Good Morning Britain (Günaydın Britanya) adlı programına konuk oldu Hewitt.

Diana hala yaşıyor olsaydı, aralarındaki uçurum giderek artan iki oğlu William ve Harry arasında yeniden bir yakınlaşma sağlayabileceğini, bu konuda yeterli gücü olduğunu ileri sürdü Hewitt.

James Hewitt "Bence her anne çocukları arasında bu türden bir sorun yaşanmasından endişe eder. Ve elinden gelenin en iyisini yapıp onları yeniden bir araya getirmeye çalışır" diye konuştu.

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Hewitt'in söylediğine göre eğer Diana yaşasaydı iki oğlu arasındaki bu gerilimi ve uzaklığı bitirmek için her şeyi yapardı.





'BİR YANIM BUNUN OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR'

Prenses Diana ile James Hewitt, 1986 ile 1991 arasında gizli bir ilişki yaşadı. Hatta eski bir süvari olan Hewitt'in; Harry'nin gerçek babası olduğu söylentileri bile bütün yalanlamalara rağmen bitmek bilmiyor.

Diana, James Hewitt ile ilişkisi sırasında atlara olan korkusundan da kurtuldu. Hatta Hewitt'ten kendisine at binmeyi öğretmesini bile istedi.

Diana, 1995 yılında BBC'ye verdiği o ünlü röportajında Hewitt ile ilişkisini itiraf edip onu sevdiğini söylemişti.

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James Hewitt de 1991 yılında Diana ile ilişkilerinin bitmesinden sonra çok üzüldüğünü hatta canına kıymayı bile düşündüğünü yıllar sonra söylemişti.

Hewitt bir döneme damgasını vuran bu ilişki hakkında "Diaha'yı sevdim. Onu hala seviyorum... Ama bir parçam da bunun hiç olmaması gerektiğini söylüyor" diye ilginç bir itirafta bulunmuştu.

HARRY'NİN BABASI OLDUĞU İDDİALARINI REDDETTİ

James Hewitt, yıllar boyunca süregelen Harry'nin gerçek babası olduğu iddialarına Avustralya'da yayın yapan Channel Seven'dan Melissa Doyle'a verdiği röportajda son noktayı koydu.

Kesin bir dille Harry'nin babası olmadığını vurguladı.

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Diana'nın eski korumalarından Ken Wharfe de kaleme aldığı kitabında bütün bu söylentilere karşı çıkmıştı.

Wharfe "Hewitt'in Harry'nin babası olması tarihler açısından da mümkün değil. Bir keresinde bunu onunla tartıştığımda Diana da çok kızmıştı" diye yazdı.

Eski koruma, Harry'nin 15 Eylül 1984'te dünyaya geldiğini hatırlatarak "Diana, 1986 yılının yaz aylarına kadar James Hewitt'i tanımıyordu" satırlarına da kitabında yer verdi.

Kızıl saçları yüzünden Prens Harry'nin gerçek babasının James Hewitt olduğu iddiaları yıllardır bir şehir efsanesi gibi zaman zaman alevleniyor.