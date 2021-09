Harry ve Meghan'a soğuk duş: Islıklayıp alay ettiler

OLAY RÖPORTAJDAN GÖRÜNTÜLER

İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen National Television Awards (Ulusal Televizyon Ödülleri) gecesinde Winfrey'in tüm dünyada olay çıkaran ve aylarla gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle röportajı aralarında ekranın ünlü yüzlerinin de bulunduğu konuklar tarafından yuhalanıp ıslıklandı.





YUH ÇEKİP ISLIKLADILAR, ALAY ETTİLER

Ödül gecesinde yaşanan bu beklenmedik tepki, töreni yayınlayan ITV kanalı tarafından ekrana getirilmedi. Ancak törene katılan ve olaya tanık olan konuklar İngiliz basınına olup biteni anlattı. Bu iddialara göre olay şöyle gelişti: Sir Trevor McDonald, yılın ikonik TV anlarını içeren bir klibi tanıttı. Ardından da o anlar salondaki dev ekranda görülmeye başlandı. Klibin Meghan ile Harry'nin, Winfrey'e röportaj verdiği anları ekrana geldiğinde de seyirciler yüksek sesle yuhalayıp ıslıklamaya ve alay etmeye başladı.



HER SÖZLERİ OLAY OLDU

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajı ekrana geldi. Süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıklarının perde arkasından ikinci bebeklerinin cinsiyetine kadar bilinmeyenleri anlattı. Çiftin o röportajda söylediği her kelime, ortaya attığı her iddia da olay oldu. Gelin Harry ile Meghan'ın o röportajda söylediklerini bir hatırlayalım:





'KATE BENİ AĞLATTI'

Meghan Markle, yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve basının gündeminden inmeyen "ağlama" olayıyla ilgili de konuştu. Daha önce basına yansıyan iddialara göre Meghan Markle ile Prens Harry'nin düğünü öncesi, provalar sırasında Markle, Prenses Charlotte'un nedime kıyafeti nedeniyle sorun çıkarmış ve bu da Prens William'ın karısı Kate Middleton'ı ağlatmıştı.





BÖYLE YANSITILMASI ŞAŞIRTMIŞ

Ancak, Meghan Markle'ın anlattıklarına göre tam tersi gerçekleşti. Düğün öncesi gergin bir haftaydı ve provalar sırasında Kate, Meghan Markle'ın ağlamasına neden olmuştu. Markle, Oprah Winfrey röportajında bu konuda şunları söyledi: "Ama Kate'i affettim. Bana çiçekler ve bir özür notu gönderdi. " Markle, bu olayın dünya basınına tam tersi bir şekilde yani kendisinin Kate'i ağlattığı şeklinde yansımasının da kendisini çok şaşırttığını belirtti.





BEŞ AYLIK HAMİLEYKEN İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

İkinci bebeğine hamile olan Meghan Markle, Oprah Winfrey röportajı sırasında, konuşurken sık sık karnına sarıldı. Bu arada Prens Harry ile ikinci bebeklerinin kız olacağını da açıkladı. Röportajın bu kısmında oğlu Prens Archie'ye hamileliğinin beşinci ayında kendini öldürmeyi düşündüğünü de söyledi. Röportajın bu kısmında gözyaşlarını tutamayan Markle "O dönemde Harry'yi de artık yaşamak istemediğimi söyleyerek uyardım" dedi.





'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE HİSSETMEMİŞTİM'

Markle, röportajın bu bölümünde intihar konusuna devam ederek "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da biiliyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum" dedi. Daha önce hiç böyle hissetmediğini anlatan Markle "Bir yerlere gitmeye ihtiyacım vardı "diye konuştu.





'BEBEK KOYU TENLİ OLUR DİYE PRENS UNVANI VERMEDİLER'

Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler" dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı. Fakat Archie'nin bu unvanı taşımamasının nedeninin yıllar önce daha Harry ve William dünyada yokken yapılan bir düzenleme olduğu ortaya çıktı.



AYRILIĞI DÜĞÜNDEN ALTI AY SONRA DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞLAR

Prens Harry ile Meghan Markle, röportaj sırasında aileden ayrılmayı 2018 Mayıs ayındaki düğünlerinden altı ay sonra planlamaya başladıklarını belirtti. Markle, Kensington Sarayı'ndaki yaşamı da bugün milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle sürdürdüğü kısıtlı yaşam ile karşılaştırdı.





2020'DE AİLEYLE FİNANSAL BAĞLARIMIZ KESİLDİ

Prens Harry, 2020'nin başlarında İngiliz kraliyet ailesinin kendileriyle olan finansal bağlarını kestiklerini söyledi. Bunun üzerine Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalamak zorunda kaldıklarını anlattı. Prens, annesi Prenses Diana'dan kalan mirasa güvendiklerini de anlattı. Prens Harry Winfrey'in sorusun üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi.





ARTIK YOLLARIMIZ FARKLI

Prens Harry, Winfrey'in sorusu üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi. Prens, babası Prens Charles'ın, Markle ve Archie ile birlikte Kanada'ya gittikten sonra kendisiyle görüşmeyi reddettiğini de sözlerine ekledi. Harry, ağabeyi William'ı sevdiğini ve yıllar icinde birçok deneyim paylaştıklarını anlattı. Ama artık ikisinin farklı yollarda olduğunun altını çizdi. Harry, annesi Diana yaşasaydı, iki kardeşin bu durumuna çok üzüleceğini de ekledi.





MEGHAN'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Röportajda Los Angeles'a taşınmayı "Mutlu son "olarak nitelendirdi çift. Harry hiçbir pişmanlık duymadığını anlatırken Markle "Ama beni pişmanlığım, bana korunacağımı söyleyen İngiliz kraliyet ailesine güvenmekti" dedi. Prens Harry, Meghan Markle ile tanışmadan önce monarşi sistemi içinde "kapana kıstırılmış" olduğunu anlattı. Harry, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da aynı durumda olduğundan söz etti. Harry "Çıkış yolu görmüyordum. Kapana kısılmıştım ve bunu bilmiyordum" dedi.





'AİLENİN DİĞER ÜYELERİNİ KORUMAK İÇİN BENİM HAKKIMDA YALAN SÖYLEDİLER'

Meghan Markle, röportajda İngiliz kraliyet ailesi üyelerine yönelik eleştiriler sıralamaya da devam etti. Markle, Buckingham Sarayı'nın, diğer aile üyelerini korumak için kendisi hakkında yalan söylediğini de ileri sürdü.Tıpkı birçok kişi ve hatta Kraliçe'nin kendisi gibi "Şirket" diye tanımladığı aileyi, kendisi ve Prens Harry hakkında yalanlar yaymakla suçlayan Markle, Saray tarafından susturulduklarını da iddia etti. Ama artık sessiz kalmayı reddettiklerini de ekledi.





'KRALİÇE BANA KARŞI HER ZAMAN HARİKAYDI'

Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth ile ilk resmi görevine düğünden bir ay sonra gitmişti. Cheshire'da bir köprü açılışına giden ikili daha sonra bir tiyatroyu ziyaret etmişti. Markle, Oprah Winfrey röportajında Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak "Bana karşı her zaman harikaydı" diye konuştu. İlk etkinliklerimizden birine onunla gitmiştik. Benden kendisine katılmamı istedi" diye anlattı. O sabah Kraliçe ile birlikte kahvaltı ettiklerini anlatan Markle "Bana harika bir hediye verdi ve ona eşlik etmeyi gerçekten sevdim" diye konuştu. Winfrey'in, hediyenin ne olduğunu sorması üzerine de "Güzel inci küpeler ve ona uygun bir kolye" diye yanıt verdi.





'ASKERİ UNVANLARIMIN ALINMASI CANIMI YAKTI'

Prens Harry, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in, aileden ayrılık sürecinin resmen tamamlanmasından sonra askeri unvanlarını elinden almasının kendisini çok canını yaktığını da itiraf etti. Prens Harry yine de Kraliçe'nin bu karanına saygı duyduğunu sözlerine ekledi.





KENDİNİ DENİZKIZINA BENZETTİ

Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, kendisini ünlü animasyon filmi Küçük Denizkızı'nın kahramanı olan Ariel'e benzetti. O karakter ile kendi karakteri arasında paralellikler olduğunu söyledi. Markle, bir yetişkin olarak filmi izledikten sonra benzerlikleri gördüğünü de anlattı. Markle şunları söyledi: "Ama Tanrım"! Ariel bir prense aşık oluyor ve bu yüzden sesini yitiriyor. Ama sonunda yine sesine kavuşuyor" dedi. Markle'ın kendisini benzettiği Ariel karakteri bir prense aşık olunca onunla birlikte karada yaşamak istiyor. Ama bunun için de deniz cadısı Ursula ile bir anlaşma yapıyor. Buna göre de prens ile aşkını yaşayabilmek uğruna sesini feda ediyor. Onun bu sözleri üzerine sosyal medyada "Kraliçe'ye cadı mı demek istedi" tartışmaları başladı. Markle, Prens Harry ile aşk öykülerinin de bugüne kadar bilinen bütün peri masallarından daha güzel olduğunu anlattı.

En lezzetli yemek tarifleri burada