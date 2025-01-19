En sonunda komşularını da bezdirdiler! ‘Bıktık artık, keşke gelmeselerdi’

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2018’de kraliyetin küçük prensi Harry’yle muhteşem bir düğünle evlenen Meghan Markle bu ünlü ailenin içinde yaşamaya iki yıl dayanabildi, karı koca bundan tam beş yıl önce tası tarağı toplayıp Meghan’ın memleketi ABD’ye kaçtı.

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden istifa ettikten sonra 2020 yılında Montecito, Kaliforniya'ya taşındı





ONLAR ARTIK LOS ANGELES "ÜNLÜSÜ"

Çift birçok yıldız oyuncunun da yaşadığı Montecito'da 14,65 milyon dolara bir malikane satın almıştı.

Bugün malikanenin değeri, yaklaşık iki katına çıkarak 29 milyon dolar oldu.

Harry ve Meghan artık yerlisi oldukları Los Angeles’taki yangınları sırasında da başrollerdeydi. Yardım çalışmalarına katılıp yangında zarar gören insanlar için aşevinde çalıştılar.

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KOMŞULARI DA BIKTIRDILAR: ADLARI "YEREL KÖTÜLER" OLMUŞ

Ancak etraflarına ve özellikle de basına hoş gözükme çabaları bir kez daha yarım kaldı. Harry ve Meghan geçen hafta boyunca katıldıkları yardım çalışmalarında “felaket turisti” olarak adlandırılıp bunu “iyi fotoğraflar” vermek için bir fırsat olarak kullanmakla suçlandı.

Anlaşılan Harry ve Meghan bu sözleri boşuna işitmemiş. Çiftin 5 yıldır yaşadıkları Montecito’daki komşuları da onlardan pek hoşlanmıyor olacak ki ikilinin isimleri “yerel kötüler” olarak anılıyormuş.

Artık aile üyesi sayılmamalarına rağmen hâlâ kraliyetten gibi davranan Harry ve Meghan’ın komşuları onların tavırlarından, üzerlerine çevrilen spot ışıklarından ve tabiri caizse şımarıklıklarından bıkmış.

"HOLLYWOOD YILDIZI OLMAYA ÖZENİYOR"

Vanity Fair'e konuşan bir Montecito sakini, ikiliden prens ve “Hollywood yıldızlığına özenen eşi” olarak söz etti ve manşetlere taşınan bu sözler gündem oldu.

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Birçok ünlünün yaşamasına rağmen sakin ve sessiz bir mahalle olan bu yerde yaşayanlar Harry ve Meghan geldikten sonra artan konut fiyatları, artan trafik, evlerinin çevresinde sürekli paparazzilerin gezmesi gibi birçok sıkıntıdan Harry ve Meghan’ı sorumlu tutuyormuş.

İsmini vermek istemeyen bölge sakinleri, Markle ve Harry'nin 2020'deki gelişinden bu yana mahallenin meraklı turistlerle dolduğunu ve huzurlarının kalmadığını söylüyormuş.

"PARA İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

Vanity Fair'de yer alan haberde ünlü çift için komşularının ağzından çok sert ifadeler yer aldı.

Meghan Markle'ın son iş girişimi olan American Riviera Orchard da Montecito'da aynı mahallede bulunuyor.

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Dergiye konuşan bir mahalle sakini Meghan Markle için “Bir şeyden para kazanmak için her yolu deniyor” derken bir diğer komşuları da “Basının ilgisinden kaçmak için İngiltere'den taşındılar ve tek yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri'nde basının ilgisini çekmeye çalışmak” ifadelerini kullanıyor.

Montecito, aralarında Natalie Portman, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Adam Levine, Leonardo DiCaprio, Michael Keaton ve Oprah'ın da bulunduğu çok sayıda ünlüye ev sahipliği yaptı.

HARRY’NİN BİR HAYATI KALMADI, MEGHAN ÇEVRESİNDEKİLERE ZULMEDİYOR

Beş yıl önce kraliyet hayatındaki üst düzey görevlerinden çekildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına rağmen Prens Harry'nin çekirdek ailesi dışında sosyal bir hayatı olmadığı bildiriliyor.

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Tüm bunlar bir yana Meghan Markle’ın daha önce kendi personeline de çok kötü davrandığı yönünde söylentiler çıkmıştı.

Gerek İngiltere’de gerekse ABD’ye taşındıktan sonra yanında çalışan kişilere zalimce davrandığı, bitmeyen taleplerinin karşılanmadığı durumlarda giderek kötüleştiği, hatta kaprisleriyle bunalttığı çalışanlarından birinin onun Meghan yüzünden psikolojik yardım almaya başladığı bile gündeme gelmişti.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNEBİLMEK İÇİN HE ŞEYİ DENİYOR

Meghan Markle bir zamanlar parçası olduğu Hollywood’da yeniden isim sahibi olmak için her yolu deniyor, eski ve yeni edindiği dostlarını devreye sokuyor ve dikkat çekmek adına her yola giriyor.

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Harry içinse aslında dünyanın en tanınmış yüzlerinden bir olmasına rağmen uzun yıllar aslında bir fanusun yani kraliyetin içinde yaşadığı için toy ve hayat hakkında pek de fikri olmayan bir adam yorumları yapılıyor.

Çiftin bir süredir sallantıda olduğu söylenen evliliğinin de aslında bu sebepten pek de mutlu yürümediği, Harry’nin epeydir İngiltere’ye geri dönebilmek için can attığı da söylentiler arasında.